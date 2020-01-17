Узгоджено нове розведення військ на Донбасі: подробиці
Під час Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську сторони домовилися про розведення сил і засобів.
Все обговорювали дев'ять можливих для розведення ділянок.
Українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другий і в районі пункту пропуску "Гнутово".
У свою чергу, російська сторона наполягає на розведенні сил в районі населених пунктів Щастя, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово і Широкіно, а також поблизу Авдіївки.
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В результаті було погоджено розведенні сил і засобів біля пункту пропуску "Гнутово".
Перший пішов: Кабмін посипався після скандалу з Гончаруком, оголошено про відставку
Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про звільнення.
Відомо, що заява міністра про відставку вже передано Кабміну.
У ньому Бабак пояснила своє рішення про відхід тим, що «не справлялася і не делегувала повноваження».
При цьому поки більшість нардепів «Слуги народу» не знає про звільнення Бабак. Очікується, що відповідну новину оголосять 17 січня на профільному комітеті.
Відставка Гончарука: українці висунули Зеленському жорстку вимогу, з'явилася петиція
Українці зажадали від Володимира Зеленського звільнити Олексія Гончарука.
Скандал зі злитою в мережу записом прослушки прем'єр-міністра, на якій останній визнає себе «профаном в економіці» і критикує розумові здібності президента, продовжує залишатися головною темою для українців. Багато вважають речі, сказані Гончаруком на записи, недопустимими для глави уряду. У зв'язку з цим все більше людей вимагають відставки прем'єр-міністра.
Українці вирішили взяти ситуацію в свої руки і звернулися до Володимира Зеленського з проханням звільнити прем'єра.
Відповідна петиція з'явилася на сайті Електронних петицій до президента в четвер, 16 січня.
Нагадаємо, Кабмін посипався після скандалу з Гончаруком, оголошено про відставку.
Як повідомляла Politeka, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців.
Також Politeka писала, що у «Слузі народу» розповіли, які насправді стосунки у Зеленського з Гончаруком.