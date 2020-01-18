Спікер Парламенту Дмитро Разумков розповів, як будуть готувати новий законопроект про особливий статус ОРДЛО

Як передає Politeka.net, про це Дмитро Разумков заявив в ефірі українського телеканалу.

За його словами, новий закон про особливий статус ОРДЛО - вимушений крок, на який повинна піти Україна.

Разумков підкреслив, що до розробки нового закону будуть залучені всі, кого він так чи інакше буде стосуватися, в тому числі і міжнародні партнери України.

"Те, що було необхідно зробити Верховній Раді України, ми зробили - ми продовжили той закон, який діяв до цього. Це був вимушений крок, тому що до нього прив'язані багато речей, в тому числі і санкції, в тому числі і співпрацю в рамках мінських домовленостей, і багато інших речей", - заявив в ефірі спікер українського Парламенту.

Він також зазначив, що коли глава держави Володимир Зеленський прямував на зустріч лідерів Нормандської четвірки, то всі усвідомлювали, на які кроки Україні треба піти.

"У подальшому, як і говорив президент, у цьому плані він є ключовою фігурою, яка займається цим напрямком в державі, ми будемо писати нову редакцію закону, залучаючи як суспільство, так і міжнародних партнерів та всіх, кого цей законопроект так чи інакше буде стосуватися. Для того, щоб ми змогли зробити якісний закон, який буде працювати в інтересах держави Україна", - підсумував Дмитро Разумков в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали про те, що у Володимира Путіна висунули Володимиру Зеленському зухвалий ультиматум щодо Донбасу.

Скандальну заяву зробив політтехнолог, наближений до "сірого" кардиналу Кремля Сурков Олексій Чеснаков. Топ-соратник лідера Кремля висунув українському президентові ряд умов, виконання яких нібито необхідно для організації нової зустрічі двох президентів.

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі пройшов вже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до планованому на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде Києві. Не сумнівайтеся", – вибухнув соратник Путіна погрозами у своєму Facebook.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.

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