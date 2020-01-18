Андрій Пальчевський розповів, як Володимир Зеленський повинен вчинити з відкриттям ринку землі

Як передає Politeka.net, своєю думкою він поділився в програмі "Люсін Вайбер" на "112 Україна". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами доля посилає Володимиру Зеленському черговий шанс стати великим президентом.

"Він повинен накласти вето на всю цю белеберду з продажем землі навіть попри те, що був сам ініціатором. Ви знаєте, як люди люблять, коли визнають свої помилки? Навіть Янукович, коли визнав, що сидів у в'язниці", - зазначив він.



Він підкреслив, що думка народу Зеленському аж ніяк не байдужа.

"Будь-який керівник країни, яким би "впертим і клятим" він не був, ти повинен залишити думку для свого власного народу.", - вважає Пальчевський.

Крім того, він нагадав слова Горбачова, які він сказав Путіну по приходу у владу.

"Зобов'язання перед народом значать більше, ніж зобов'язання перед людьми. Він мав на увазі те, що якщо ти хочеш зробити когось мером, але ти бачиш, що у нього немає шансів - не треба триматися за цю людину", - пояснив він.

Раніше Андрій Пальчевський різко відреагував на неймовірні премії, які отримали українські чиновники.

«Найголовніше, що я відчув вчора, це не радість від нового року, а «радість» від того, що Коболєв в «Нафтогаз» разом з Вітренко отримають ні багато ні мало, 700 млн гривень собі в кишеню за нібито рішення суду. У мене одне питання, а якщо б вони про***цей суд, вони, що заплатили б 700 млн гривень зі своєї кишені. Та що ж це робиться?», - сказав Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський прокоментував крах українського Боїнга.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський повідомив Зеленському, як поквитатися з Гончаруком: «Кульгавий каченя».

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