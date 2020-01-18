В Ірані прийняли рішення відправити чорні ящики зі збитого 8 січня над Тегераном Боїнга в Україну

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення Reuters.

"Чорні ящики українського авіалайнера, який був випадково збитий іранськими військами в цьому місяці, будуть відправлені в Україну. Всі 176 осіб на борту літака були вбиті", - пише видання.

Нагадаємо, українська влада виставила жорсткі вимоги Ірану у зв'язку з катастрофою літака "МАУ". З'явилася постанова Верховної Ради №2726, в якій зазначається, що Україна чекає від Ірану офіційних вибачень, а також визнання повної відповідальності.

Раніше ми повідомляли, через три дні після трагедії, 11 січня, президент Ірану Хасан Роухані заявив, що військові випадково збили Боїнг. За його словами це було помилкою оператора і системи ППО, що сприйняла український авіалайнер за погрозу.

Тим не менш, пізніше з'явилася інформація, що Боїнг збила не одна ракета, а дві. В мережі опублікували відео з підтвердженням. Так, перша ракета вразила лайнер і знищила злітні вогні, а також, можливо, кабіну пілотів. Друга ракета вилетіла через 30 секунд після першої. Після неї літак почав горіти як факел, а потім завалився.

У зв'язку з катастрофою в Ірані почалися арешти. Зокрема, 14 січня представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі повідомив, що влада затримала деяких людей, чиї дії призвели до "випадкового ураження іранською ракетою" Боїнга "МАУ".

Крім того, після того як влада Ірану підтвердила, що випадково збила літак, в країні піднялися масштабні бунти. Люди виходили на вулиці з вимогами відставки уряду і президента. Протестуючі скандували: «Наш ворог не США, наш ворог – Ісламська Республіка. Це справжній голос іранського народу».

Нагадаємо, літак розбився вночі 8 січня недалеко від аеропорту Тегерана, пробувши в повітрі не більше восьми хвилин після початку польоту. На борту перебували 11 українців, включаючи дев'ятьох членів екіпажу. В результаті трагедії загинуло 176 чоловік.

Нагадаємо, бунт в Тегерані через "Боїнга": поліція труїть людей газом, чутна стрілянина.

Як повідомляла Politeka, рішення по Боїнгу прийнято, Іран не відкрутиться: заява, якого чекали всі

Також Politeka писала, що крах українського Боїнга відгукнеться Києву в Гаазі: "не Можна розраховувати на..."