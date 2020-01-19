В РФ абсолютно нічого не зміниться, людей просто дурять

Президент РФ Володимир Путін зробить все можливе, щоб зберегти владу після 2024 року

Видання Financial Times зробив прогноз про те, як президент РФ Володимир Путін спробує зберегти свою владу. Свої сценарії зокрема озвучили наближені до Кремля джерела, а також політологи та аналітики.

Експерти припустили, що крім прем'єрства, Володимир Путін може очолити Держраду. Після цього Держрада РФ перетвориться в орган, який диктує дії уряду.

Крім того, він може стати лідером правлячої партії, щоб впливати на політику Росії та контролювати парламент.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що Путіну потрібен конкретний механізм влади і важелі, які він міг би використати. Він також може без усякого ризику запустити перегони тарганів серед суперників.

Інший керівник однієї з великих російських компаній висловив думку, що Путін чітко розчистив ігрове поле для визначення майбутньої моделі влади. Тепер у президента РФ не тільки повно часу для підготовки, але і жодного явного потенційного наступника.

У той же самий час, Гліб Павловський вважає, що тепер, коли в РФ змінився прем'єр-міністр, абсолютно нічого не зміниться. На його думку, навіть, якщо новий російський прем'єр Михайло Мішустін стане наступником Путіна, то тільки технічною фігурою. Адже насправді влада у Кремля, силових структур і наближених до Путіна

Думку Павловського підтримала політолог Катерина Шульман. За її словами, це лише спроба вдати, що в РФ відбуваються зміни, але насправді нічого не відбувається.

Також аналітики відзначили, що і колишньому прем'єру Дмитру Медведєву зараз вигідно відсидітися – "поки хтось енергійно займається непопулярними речами".

"Хоча його призначення заступником голови Ради безпеки не було підвищенням, воно дозволяє йому зберегти політичне майбутнє", – кажуть джерела видання, які є близькими до Кремля.



