Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зізнався, як пройшла зустріч з Володимиром Зеленським після скандалу з прослуховуванням

Про це глава Кабміну розповів в ефірі українського телеканалу, передає Politeka.net.

За його словами, йому вдалося знайти спільну мову з президентом після публікації в мережі записів розмов з кабінету прем'єр-міністра.

"Я думаю, що президент − доросла, мудра людина. Ми з ним знайшли спільну мову і, я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими", − підкреслив Гончарук.

Прем'єр-міністр також додав, що нарада, під час якої здійснювався запис, регулярна і не є чимось екстраординарним, а інформація в аудіороликах була неправильно подана.

"У деяких з них (записах розмов − ред.) точно були нарізані цитати, висмикнуті з контексту, більш того, приправлені коментарями, приправлені назвами, нібито ми намагаємося обдурити президента. Все це маніпулятивним чином було подано", − почав виправдовуватися Олексій Гончарук.

Підсумовуючи, голова уряду також заявив, що спецслужби нібито "розберуться" з тими людьми, які встановили прослуховування в його кабінеті.

Нагадаємо, раніше Олексій Гончарук вирішив залишити посаду прем'єр-міністра України. Цю інформацію голова Кабміну підтвердив у своєму особистому Facebook.

За його словами, він вирішив написати заяву, щоб "прибрати будь-які сумніви про повагу до президента".

"Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб виключити будь-які сумніви нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення в парламент", – заявив Олексій Гончарук у своєму Facebook.

Але президент Володимир Зеленський відмовився звільняти прем'єра і заявив, що Олексій Гончарук ще повинен реалізувати "важливі речі, які хвилюють суспільство".

До цього в соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.

Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".

Нагадаємо, Гончарук після образ перейшов до шантажу Зеленського.

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