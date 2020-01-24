Олександр Лукашенко зізнався, що не користується смартфоном і іншими гаджетами з міркувань безпеки

Президент Білорусі підняв тему сучасних технологій під час зустрічі з працівниками заводу. Він зізнався, що у нього досі немає смартфона, на відміну від більшості інших політичних лідерів.

«Може, це й погано: у мене немає мобільного телефону. Дивлюся: мої колеги-президенти сидять, тикають в ці iPhone та інше. Я цим не займаюся», - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що у нього в команді є люди, які можуть «цим займатися». За словами президента, йому на мобільний дзвонить дуже рідко, так як він майже не користується такою зв'язком. Лукашенко пояснив, що вважає ці технології небезпечними.

«Зараз ці гаджети у вас в кишені, і, де б ви не були, вас бачать ті, хто треба. Вам цього хочеться? Немає», - підсумував президент.

Він також додав, що гаджети випромінюють радіохвилі, які можуть бути небезпечні для здоров'я людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко чинить психологічний тиск на президента РФ Володимира Путіна. Про це написав російський журналіст Леонід Радзіховський.

Він також звернув увагу на те, що останні радикальні рішення, які зробив Лукашенко переслідують лише дві мети. Одна з них полягає в тому, щоб створити образ справжнього ворога в особі Росії.

Радзіховський вважає, що дії Лукашенка не можна пов'язати з побоюваннями з-за поглошение Білорусі РФ, адже поки для цього немає підстав. В першу чергу, поглинання не зможуть спокійно прийняти росіяни, що істотно знизить рейтинг Путіна.

"Це безумство, чисте безумство для російського керівництва. Самогубство", – зазначив журналіст.

По-друге, поглинання було б самогубством для зовнішньої політики, адже це принесло б Росії нові санкції від Європи і остаточний розрив відносин з нею.

Є і третій показовий нюанс, адже після конституційної реформи в Росії Володимир Путін не розглядає ідею створення союзної держави з Білоруссю як спосіб продовження свого перебування у владі. Путін створив під себе Держрада, який ніяк не пов'язаний з Білоруссю.

Нагадаємо, Лукашенко перейшов до шантажу Путіна, президента РФ не позаздриш.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко готує потужний удар по Росії, Путін догрався.

Також Politeka писала, що Лукашенко завдав потужний удар по Путіну, конкуренти РФ потирають руки.