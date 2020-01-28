Колишній "прокурор" окупованого Криму, нелегітимний депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська раптово розкритикувала президента України Володимира Зеленського

Як повідомляє Politeka.net, Наталія Поклонська звинуватила Володимира Зеленського у "махровій русофобії", яку він демонструє на очах у всього світу. Таку заяву скандальний російський депутат зробила на своїй особистій сторінці Facebook.

Поклонська влаштувала справжню істерику, прокоментувавши заяви Зеленського, які він зробив під час візиту в Польщу. Зокрема її розлютило те, що Зеленський поклав відповідальність за початок Другої світової війни на СРСР, який співпрацював з Гітлером протягом тривалого часу.

"При всій моїй повазі до Володимира Зеленського, але... щось у нього стався зсув по фазі... Разом з польським президентом він вирішив показати світу "урок махрової русофобії" – звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокосту.", – накинулася вона на Зеленського.

Щоб хоч якось виправдати злочини СРСР під час Другої світової вона почала озвучувати маревні фантазії про Україну. Так, Поклонська написала нібито "гітлерівські агенти" влаштували різанину євреїв, росіян, страти, грабежі, а їхні нащадки досі живуть в Україні. Вона також зробила шалену заяву про те, що нащадки цих "агентів" тепер вбивають людей на Донбасі. До всього іншого вона нагадала про "велич" РФ, які нібито поодинці врятували весь світ від німецьких фашистів. Користувачі мережі під її постом рознесли заяви Поклонської. Багато з них пригадали їй, що саме вона зрадила Батьківщину і не має права щось там говорити в бік президента і України. Крім того вона заявила, що Зеленському повинно бути соромно, адже його дід воював. "МИ ВІД ВАС ТЕЖ ТАКОГО НЕ ОЧІКУВАЛИ В 2014 році...", "Курка, яка продала Батьківщину і монетизує розстріляного царя, має право сидіти тільки в Думі!", "Якщо все так , як кажете Ви, чому закрили архіви до 2040? Ініціюйте як народний депутат відкриття архівів по ВВВ в цьому році. Доведіть протилежне, а не пишіть тексти з підручника історії СРСР".

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