Колишній "прокурор" окупованого Криму, нелегітимний депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська раптово розкритикувала президента України Володимира Зеленського
Як повідомляє Politeka.net, Наталія Поклонська звинуватила Володимира Зеленського у "махровій русофобії", яку він демонструє на очах у всього світу. Таку заяву скандальний російський депутат зробила на своїй особистій сторінці Facebook.
Поклонська влаштувала справжню істерику, прокоментувавши заяви Зеленського, які він зробив під час візиту в Польщу. Зокрема її розлютило те, що Зеленський поклав відповідальність за початок Другої світової війни на СРСР, який співпрацював з Гітлером протягом тривалого часу.
"При всій моїй повазі до Володимира Зеленського, але... щось у нього стався зсув по фазі... Разом з польським президентом він вирішив показати світу "урок махрової русофобії" – звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокосту.", – накинулася вона на Зеленського.
Користувачі мережі під її постом рознесли заяви Поклонської. Багато з них пригадали їй, що саме вона зрадила Батьківщину і не має права щось там говорити в бік президента і України. Крім того вона заявила, що Зеленському повинно бути соромно, адже його дід воював.
"МИ ВІД ВАС ТЕЖ ТАКОГО НЕ ОЧІКУВАЛИ В 2014 році...", "Курка, яка продала Батьківщину і монетизує розстріляного царя, має право сидіти тільки в Думі!", "Якщо все так , як кажете Ви, чому закрили архіви до 2040? Ініціюйте як народний депутат відкриття архівів по ВВВ в цьому році. Доведіть протилежне, а не пишіть тексти з підручника історії СРСР".
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