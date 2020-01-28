Андрій Пальчевський розповів, чи варто українцям боятися отримувати посилки з AliExpress у зв'язку з поширенням коронавірусу
Як повідомляє Politeka, відомий український телеведучий, підприємець і політичний експерт прокоментував ситуацію з поширенням смертельного коронавірусу і можливими заходами його профілактики для України в ефірі програми «Великий вечір» на NEWSONE (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).
Зокрема, Пальчевський висловився про хвилююче багатьох питання отримання посилок з Китаю. Адже ні для кого не секрет, що багато українців замовляють товари на популярному китайському торговому майданчику AliExpress.
«Якщо вони не отримують змій та іншої живності – то нічого страшного. Це передається від людини до людини. А ось ЯК це передається…я думаю ні Голубовська, ні всі інші поки ще не знають», - зазначив Пальчевський, коментуючи заяву головного позаштатного інфекціоніста Міністерства охорони здоров'я Ольги Голубовської. Зокрема, експерт повідомляла, що, якщо вірус зберігається на якихось предметах, він може передаватися через що завгодно.
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При цьому він звернув увагу на те, що вірус поступово поширюється світом і вже потрапив у Європу. Експерт підкреслив, що Україні варто прийняти превентивні заходи перш, ніж коронавірус дійде і до нашої країни.
«Саме час проявити себе. Не треба плентатися в хвості», - заявив Пальчевський, запропонувавши ввести «суворі заходи».
«Нічого страшного, потерпимо два тижні, знайдемо як це лікується», - закликав експерт.
У зв'язку з цим він закликав уряд не чекати «відмашки» від ВОЗ і «закрити» країну від Китаю на час боротьби з вірусом.
Нагадаємо, раніше телеведучий вже висловлював свої думки з приводу заходів безпеки для України у зв'язку з коронавірусом.
«Вважаю за необхідне звернутися до президента, який як завжди за кордоном, або до того, хто приймає рішення, закрити прямі рейси з Китаю, а також переглянути всі пересадочні. Всіх, хто прибув зараз, треба посадити на карантин, цих людей треба витримати. Тим більше, вірус передається без жодних видимих причин», - підкреслив експерт.
Він обурений тим, що відповідні заходи не були прийняті раніше.
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