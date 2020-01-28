Андрій Пальчевський розповів, чи варто українцям боятися отримувати посилки з AliExpress у зв'язку з поширенням коронавірусу

Як повідомляє Politeka, відомий український телеведучий, підприємець і політичний експерт прокоментував ситуацію з поширенням смертельного коронавірусу і можливими заходами його профілактики для України в ефірі програми «Великий вечір» на NEWSONE (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Зокрема, Пальчевський висловився про хвилююче багатьох питання отримання посилок з Китаю. Адже ні для кого не секрет, що багато українців замовляють товари на популярному китайському торговому майданчику AliExpress.

«Якщо вони не отримують змій та іншої живності – то нічого страшного. Це передається від людини до людини. А ось ЯК це передається…я думаю ні Голубовська, ні всі інші поки ще не знають», - зазначив Пальчевський, коментуючи заяву головного позаштатного інфекціоніста Міністерства охорони здоров'я Ольги Голубовської. Зокрема, експерт повідомляла, що, якщо вірус зберігається на якихось предметах, він може передаватися через що завгодно.

При цьому він звернув увагу на те, що вірус поступово поширюється світом і вже потрапив у Європу. Експерт підкреслив, що Україні варто прийняти превентивні заходи перш, ніж коронавірус дійде і до нашої країни.

«Саме час проявити себе. Не треба плентатися в хвості», - заявив Пальчевський, запропонувавши ввести «суворі заходи».

«Нічого страшного, потерпимо два тижні, знайдемо як це лікується», - закликав експерт.

У зв'язку з цим він закликав уряд не чекати «відмашки» від ВОЗ і «закрити» країну від Китаю на час боротьби з вірусом.

Нагадаємо, раніше телеведучий вже висловлював свої думки з приводу заходів безпеки для України у зв'язку з коронавірусом.

«Вважаю за необхідне звернутися до президента, який як завжди за кордоном, або до того, хто приймає рішення, закрити прямі рейси з Китаю, а також переглянути всі пересадочні. Всіх, хто прибув зараз, треба посадити на карантин, цих людей треба витримати. Тим більше, вірус передається без жодних видимих причин», - підкреслив експерт.

Він обурений тим, що відповідні заходи не були прийняті раніше.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

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