Ілля Ківа накинувся на українців, що вихваляють Шухевича і Бандеру, охрестивши їх «тупим стадом»
Скандальний нардеп від фракції «Опозиційна платформа - За життя» розмістив на своїй сторінці в Фейсбук емоційний пост, присвячений українцям, передає Politeka. У ньому Ківа різко розкритикував українців, які підтримують Шухевича і Бандеру, але при цьому ще й вшановують пам'ять жертв Голокосту. Депутат впевнений, що це взаємовиключні позиції.
«Страшно подумати, скільки ідіотів, що "в жалобі" і виставляють свічки в день "Голокосту" і тут же на своїх сторінках вихваляють і поклоняються посібниками і союзниками нацистів Шухевичу і Бандері», - пише депутат.
У зв'язку з цим Ківа закликав таких людей «визначитися» і зайняти якусь одну позицію.
«С*ка, ви визначіться і займіть хоч якусь позицію, неможливо ж одночасно жерти і ротом і ж*пою... Просто тупе стадо...», - підсумував Ківа.
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Варто відзначити, що з його різкою заявою погодилися не всі.
«Ілля, а коли ти був щирим і визначився: коли в 2014 називався правосєком (червоно-чорні прапори, "слава нації" і все таке), або зараз? А мене важко здивувати», «Ти такий же, як вони. Спочатку типу воював проти московських найманців, а тепер разом з ними споживаєш одне д***мо, хоча кажеш, що це радянський мед», «Нюрбергський трибунал не визнав Бандеру і Шухевича посібниками фашизму, лише совєти ставили їх в один ряд з Гітлером. Вчіть історію», - пишуть в коментарях до посту нардепа.
Нагадаємо, раніше Ківа потрапив у скандал з нападом на ветерана АТО. Конфлікт між депутатом від «Опозиційної платформи - За життя» є учасником бойових дій на Донбасі розгорівся в середу, 22 січня, близько 12:00 в київському ресторані «MOCCO». Те, що трапилося потрапило на камеру відеоспостереження.
Судячи з кадрів, Ківа почав провокувати одного з відвідувачів ресторану, а потім підійшов до нього і спробував вдарити головою, проте отримав від чоловіка удар по обличчю.
Як стало відомо, відвідувачем виявився ветеран АТО Михайло Майнман.
Нагадаємо, друг Ківи накинувся на жінок в ресторані, з'явилося відео атаки.
Як повідомляла Politeka, Ківа знову дав волю рукам прямо на вулиці, ганебне відео злили в мережу.
Також Politeka писала, що Ківа накинувся з кулаками на ветерана АТО і сильно поплатився.