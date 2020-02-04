Український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський прокоментував останні дії влади, пояснюючи обурення українців

Як передає Politeka.net, Пальчевський записав відеозвернення, яким поділився у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися, проскролльте вниз). Телеведучий "попрощався" зі "слугами", зазначивши, що тепер "віри їм не буде ніколи".

слуги народу, верховна рада, кабмін

Експерт жорстко пройшовся по ситуації з "продажем собачки" (нагадаємо, депутат Євген Брагар від "Слуги" порадив пенсіонерці продати тварину, щоб заплатити за комуналку), по космічним платіжкам за газ (замість обіцяного зниження), а також по продажу землі і спробам вплинути на свободу слова.

"Недовго музика грала, недолг фраєр танцював... Я про "Слугу народу". Всі низькі цифри, які вони отримали, насправді неправда - вони набагато нижчі, ніж ми всі думаємо. Зеленський розпустив минулий парламент, пославшись на те, що у нього немає легітимності. А у цього немає взагалі. Це моноблок людей, які говорять дурниці у відповідності з тим, що сказав керівник парламенту. Він забороняє їм говорити дурниці про продаж собак... Хочеться запитати, а про продаж землі ви не хочете заборонити, або про закриття свободи слова? Досить грати в гру під назвою "цар хороший, бояри погані". Мені здається з моноблока полетять пух і пір'я. І ті, хто думає, що в українського народу, як у обдуреної дівчини, вистачить "хисту" все це терпіти, помиляються. Тому що "женішок" і земельку нашу хоче продати, і газ обіцяв подешевше, вийшло дорожче, а тепер ще і собачок, а потім землю, а потім і свободу... а потім, ми знаємо, мільярди, валізи, Ростов або Ізраїль". 

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Прощайте, Слуги... Веры вам не будет...

Прощайте, Слуги... Дьвола... Веры вам не будет... никогда

Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 4. Februar 2020

Раніше ми повідомляли, Пальчевський висловив думку, що президенту Володимиру Зеленському слід тримати дистанцію від економічних процесів у країні.

"Я не розумію, яким чином політик, президент країни Володимир Зеленський досі не усвідомив, що президент країни Україна не повинен стосуватися економічних питань, так щільно, як це робили всі інші", - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Також Politeka писала, що Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу з «слугою народу».