Український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський прокоментував останні дії влади, пояснюючи обурення українців

Як передає Politeka.net, Пальчевський записав відеозвернення, яким поділився у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися, проскролльте вниз). Телеведучий "попрощався" зі "слугами", зазначивши, що тепер "віри їм не буде ніколи".

Експерт жорстко пройшовся по ситуації з "продажем собачки" (нагадаємо, депутат Євген Брагар від "Слуги" порадив пенсіонерці продати тварину, щоб заплатити за комуналку), по космічним платіжкам за газ (замість обіцяного зниження), а також по продажу землі і спробам вплинути на свободу слова.

"Недовго музика грала, недолг фраєр танцював... Я про "Слугу народу". Всі низькі цифри, які вони отримали, насправді неправда - вони набагато нижчі, ніж ми всі думаємо. Зеленський розпустив минулий парламент, пославшись на те, що у нього немає легітимності. А у цього немає взагалі. Це моноблок людей, які говорять дурниці у відповідності з тим, що сказав керівник парламенту. Він забороняє їм говорити дурниці про продаж собак... Хочеться запитати, а про продаж землі ви не хочете заборонити, або про закриття свободи слова? Досить грати в гру під назвою "цар хороший, бояри погані". Мені здається з моноблока полетять пух і пір'я. І ті, хто думає, що в українського народу, як у обдуреної дівчини, вистачить "хисту" все це терпіти, помиляються. Тому що "женішок" і земельку нашу хоче продати, і газ обіцяв подешевше, вийшло дорожче, а тепер ще і собачок, а потім землю, а потім і свободу... а потім, ми знаємо, мільярди, валізи, Ростов або Ізраїль".

Раніше ми повідомляли, Пальчевський висловив думку, що президенту Володимиру Зеленському слід тримати дистанцію від економічних процесів у країні.

"Я не розумію, яким чином політик, президент країни Володимир Зеленський досі не усвідомив, що президент країни Україна не повинен стосуватися економічних питань, так щільно, як це робили всі інші", - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Також Politeka писала, що Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу з «слугою народу».