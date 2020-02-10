В Україні почалися переслідування тих, хто виступає проти президента Володимира Зеленського.

Силові структури заводять кримінальні справи на тих, хто критикує чинного президента. Подібні методи використовував Володимир Путін, повідомляють на Youtube-каналі Polithub (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Відомого українського художника Сергія Пояркова звинувачують у тому, що він готував замах на президента. А майор ЗСУ Роман Ковальов отримав догану за його пост у Фейсбуці, де військовослужбовець висловлювався проти чинного глави держави.

Як стало відомо, Поярков загримів на лаву підсудних через образу Зеленського. Його слова тепер інтерпретують як погрозу вбивством.

Нагадаємо, що СБУ підозрює Пояркова в тому, що він нібито погрожував вбити Володимира Зеленського. Служба безпеки викликала на допит блогера, після чого йому були пред'явлені звинувачення. Відзначимо, що поки суд відпустив Пояркова під особисте зобов'язання, але судовий розгляд триває. У разі обвинувального вироку, чоловікові може загрожувати до 5 років в'язниці.

На думку Пояркова, справу проти нього завели через його різку критику президента. Він неодноразово різко висловлювався про Зеленського і його сім'ю. Подібні випади у бік глави держави Поярков дозволяв собі як на YouTube, так і в ефірах українських телеканалів.

Як повідомляє Polithub, глава СБУ Іван Баканов не бачить нічого поганого в тому, що СБУ серйозно займалася цією справою.

Ветерану АТО, майору Роману Ковальову впаяли догану за те, що він запропонував Зеленському піти з посади. Звернення чоловік написав на своїй сторінці в Фейсбук. Крім цього, ЗСУ не хоче продовжувати з ним контракт на службу.

Також Polithub згадали про обшуки СБУ в офісі «1+1» після оприлюднення скандальних плівок Гончарука. Крім обшуку на каналі, провели обшуки і вилучення техніки у будинках журналістів проекту «Українські сенсації». Автори каналу вважають, що наступні візити Зеленського будуть в Північну Корею і Москву, щоб перейняти досвід.

Нагадаємо, що Поярков накликав біду на канал Порошенка: що наговорив скандальний ведучий про Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Поярков гірко поплатився за жарти про Зеленського, до п'яти років в'язниці: "хамовитий хлопчик Вова".

Також Politeka писала, що Сергій Поярков утоптав у бруд 8 Березня: «замість тампона».