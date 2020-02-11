Все це на зарплату у 500 євро

Нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов розповів про те, що при своїй невисокій зарплаті українські митники примудряються залишатися ключовими покупцями нерухомості в Польщі

Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав про те, що офіційна зарплата співробітником української митниці становить близько 500 євро (12-15 тис. грн). Втім, це не заважає їм масово скуповувати нерухомість у Польщі.

«Якщо вони будуть і далі «євроінтегруватися» такими темпами – то скоро стануть претендувати на покупку Big Ben або королівських палаців в Лондоні. А Україна буде продовжувати брати кредити у МВФ і скорочувати обсяги субсидій для пенсіонерів – в бюджеті грошей немає», - обурився Холодов.

Він нагадав про те, що 12 лютого Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики заслухає керівників структурних підрозділів Державної митної служби. Парламентарії планують запропонувати їм допомогу в усуненні корупційних схем на митниці.

До цього Холодов розповів про нові схеми контрабандистів на Одеській митниці.

Депутат від «Слуги народу» вже якийсь час стежить за ситуацією на українській митниці і повідомляє про схеми, які призводять до великих втрат для українського бюджету. Холодов написав про те, що контрабандисти почали заводити нові підставні компанії в зв'язку з його розслідуванням.

«Днями я написав про схеми на Одеській митниці, назвав компанії і навіть номери декларацій. Контрабандисти відразу ж відреагували – почали заводити нові, не засвічені компанії.Так на Одеській митниці з'явилася ТОВ "Долароса"», - розповів депутат.

Він зазначив, що компанія розмитнює товар і потім реалізує його за готівку, а свій податковий кредит продає.

«Ця гра дуже сумно закінчиться. І швидко. Я публічно прошу податкову і митну служби відреагувати на цю інформацію. А організаторам схем передайте, що і про нові їх «майданчики» ми дізнаємося», - підкреслив депутат.

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