Нардепи і топ-чиновники відправилися до Мюнхену для участі в конференції з безпеки

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, сьогодні, 14 лютого, на борту літака до Мюнхену засікли п'ятого президента Петра Порошенка та нардепа і голову профільного комітету Ради Андрія Геруса.

За словами політолога Тараса Березовця, на борту також опинилися виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Летимо на Мюнхенську конференцію з безпеки. У літаку повно слуг, дивлюся, Герус заходить, головне, щоб Ляшко на борт не сів", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Більш того, на борту літака засікли і друга Володимира Путіна - Ігоря Додона. Нардеп Олексій Гончаренко здивувався, що президент Молдови, відомий своїми проросійськими поглядами, летить рейсом з Києва, а не з Кишинева.

Варто відзначити, що на Мюнхенській конференції планує виступити і президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми розповідали про те, що Петро Порошенко втомився від роботи і спустив майже мільйон на розкішний відпочинок. Зокрема, нардеп з початку 2020 року вже двічі літав до Франції.

У цілому, відпустка в Європі коштував колишньому українському главі 712 038 гривень, згідно з опублікованими в декларації даних.

Петро Олексійович вніс суттєві зміни в декларацію, зареєструвавши тим самим витрати на туристичні послуги у Франції, які склали в першому випадку 514 621 гривню і в другому - 197 417 гривень.

Також ми повідомляли, що в Раді Петро Порошенко засвітився з розкішним смартфоном. Його зняли в сесійній залі з iPhone Pro Max в руці. Мінімальна вартість цього апарату складає близько 36 тисяч гривень.

Тут варто згадати, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 гривень - телефон Порошенко "тягне" на 7 "мінімалок".

Нагадаємо, штурм клубу Порошенка: екс-президент в кроці від арешту, «ніхто не знає, де знаходиться…».

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