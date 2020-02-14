На Мюнхенській конференції узгодили 12 кроків, які повинні підсилити безпеку в Україні, а також в євроатлантичному регіоні

Ключові 12 кроків перерахував на своїй сторінці в Facebook український журналіст Валерій Калниш:

1. Відновлення СЦКК (ця ініціатива необхідна для більш активної реалізації плану припинення вогню. Як відомо, Росія залишила комісію кілька років тому).

2. Переговори про бойових діях на рівні N4 (пропонується розширити теми переговорів у "нормандському форматі" і включити туди тему бойових дій, а також їх припинення).

3. Розширення свободи пересування (пропонується збільшити кількість пунктів пропуску).

4. Пошук зниклих без вісті.

5. Планування і реалізація ініціативи щодо розмінування.

6. Реконструкція Донбасу (вивчення економічного потенціалу, створення донорського фонду за участю ЄС, західних компаній. До фонду також запропоновано приєднатися Росії).

7. Створення зони вільної торгівлі (як можливість відновлення Донбасу пропонується створити там ЗВТ з, відповідно, іншим оподаткуванням).

8. Підтримка дорожньої карти щодо санкцій (якщо сторони погоджуються на "Мюнхенську ініціативу", то виконання закріплених у ній пунктів може стати підставою для перегляду антиросійських санкцій).

9. Усунення радіаційної небезпеки (вивезення радіоактивних, отруйних екологію Донбасу, речовин. Зараз там перебуває понад 1200 таких джерел токсичності).

10. Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудові взаємної безпеки (один з планів по поверненню впливу Заходу – активна робота по забезпеченню безпеки в регіоні між Мзс).

11. Підтримка і визначення областей взаємодії між ЄС і Росією (Калниш уточнив, що таким чином Росію намагаються повернути в суспільство цивілізованих країн. Так, їй пропонують активніше співпрацювати в гуманітарній сфері: наприклад, в науці і дослідженнях, транскордонному та регіональному співробітництві, співробітництво в області зміни клімату та навколишнього середовища. Однак згадка Мінського угоди збережено).

12. Новий національний діалог про особистості. "Новий інклюзивний національний діалог по всій Україні є бажаним і може бути запущений як можна швидше. Цей діалог повинен включати осіб, що формують громадську думку, провідних вчених і міжнародно визнаних експертів. Слід докласти зусиль для взаємодії України зі своїми сусідами, особливо Польщею, Угорщиною і Росією. Цей діалог повинен стосуватися теми історії та національної пам'яті, мови, ідентичності та досвіду меншин. Це повинно включати терпимість та повага до етнічних і релігійних меншин – як у сім'ї, так і в більш широкому контексті – для досягнення більш широкої відкритості та соціального єднання", – процитував останній пункт журналіст.

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