Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук не зміг в кафе відповісти на питання про спонсорів
Відео розмови з лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком опублікував Захар Лаврентьєв в соціальних мережах. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку блогера.
"Відомий соросьонок ротом Вакарчук за сумісництвом депутат-непорозуміння на KyivFoodMarket", - написано в публікації.
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Небайдужий виборець на відео спробував запитати про розпродаж землі міжнародним компаніям, що склалася в Україні та інших важливих питаннях, але у відповідь отримав тільки мовчання від Вакарчука.
"Але як і будь соросенок без вставленою перфокарти з заготовленим текстом , це биосущество не працює. Мукає, трясе головою і гребує спілкуванням з простими людьми", - підсумовує автор під відео.
Раніше ми повідомляли, що в партії фронтмена музичної групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука "Голос" стався розкол. І зупинити ці процеси у недосвідченого Вакарчука не виходить. Це призводить до того, що від "Голосу" відвертаються навіть його симпатії з США. Партію Вакарчука останнім часом серйозно лихоманить.
Про це пише журналіст Дмитро Крыжак для українських ЗМІ.
"Мало того, що не розвиваються осередки на місцях, хоча місцеві вибори – на носі. Фактично відбувається розкол на вищому рівні – у парламентській фракції", - розповів журналісту інформоване джерело з оточення Вакарчука.
Все із-за того, що лідер партії веде себе інертно. Він за півроку нічого не зробив. Ніхто і не чекав від Вакарчука законодавчого достатку, але чекали визначення, він в опозиції чи входить в команду президента Володимира Зеленського, а точніше, "Слуг народу".
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