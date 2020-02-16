Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук не зміг в кафе відповісти на питання про спонсорів

Відео розмови з лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком опублікував Захар Лаврентьєв в соціальних мережах. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку блогера.

"Відомий соросьонок ротом Вакарчук за сумісництвом депутат-непорозуміння на KyivFoodMarket", - написано в публікації.

Небайдужий виборець на відео спробував запитати про розпродаж землі міжнародним компаніям, що склалася в Україні та інших важливих питаннях, але у відповідь отримав тільки мовчання від Вакарчука.

"Але як і будь соросенок без вставленою перфокарти з заготовленим текстом , це биосущество не працює. Мукає, трясе головою і гребує спілкуванням з простими людьми", - підсумовує автор під відео.

Известный соросенок ртом Вакарчук( по совместительству депутат-недорозумение)на KyivFoodMarket. Неравнодушный избератель просит его пообщаться. О распродаже земли международным спекулянтам. О ситуации в стране. Понимает ли он ответсвенность за судьбу Страны. Но☝️😂😂 как и любой соросенок без вставленной перфокарты с заготовленным текстом , это биосущество не работает. Мычит, трясет башкой и брезгует общением с простыми людьми. Больше интересного на моем телеграмм канале @botsmanazov Gepostet von Захар Лаврентьев am Sonntag, 16. Februar 2020

Раніше ми повідомляли, що в партії фронтмена музичної групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука "Голос" стався розкол. І зупинити ці процеси у недосвідченого Вакарчука не виходить. Це призводить до того, що від "Голосу" відвертаються навіть його симпатії з США. Партію Вакарчука останнім часом серйозно лихоманить.

Про це пише журналіст Дмитро Крыжак для українських ЗМІ.

"Мало того, що не розвиваються осередки на місцях, хоча місцеві вибори – на носі. Фактично відбувається розкол на вищому рівні – у парламентській фракції", - розповів журналісту інформоване джерело з оточення Вакарчука.

Все із-за того, що лідер партії веде себе інертно. Він за півроку нічого не зробив. Ніхто і не чекав від Вакарчука законодавчого достатку, але чекали визначення, він в опозиції чи входить в команду президента Володимира Зеленського, а точніше, "Слуг народу".

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А ще Politeka повідомляла, що Вакарчук зі 100 тис. євро гонорару безглуздо виправдався перед українцями

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