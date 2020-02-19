Кремль поставив перед собою мету приєднати ОРДЛО до України

Таку думку озвучив російський політолог Андрій Піонтковський, передає replyua.

Коментуючи останню спробу прориву бойовиків, він зазначив, що саме таким способом в Росії намагаються прискорити процес.

Володимир Путін

Також він підкреслив, що Зеленський поставив себе у незручне становище після того, як Андрій Єрмак 12 липня підписав протокол з Сурковим, де взято односторонні зобов'язання України. 

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«Ось Москва і вимагає якнайшвидшого виконання цих зобов'язань, насамперед, внесення в Конституцію формули Штайнмайера, проведення виборів на окупованих територіях. А щоб Зеленський швидше погоджувався, час від часу вони влаштовують обстріли, вбивають українських військових, захоплюють нових заручників», – стверджує експерт.

Раніше  військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що дата 18 лютого для прориву російсько-окупаційними військами "Л/ДНР" була обрана не випадково.

За його словами, російська сторона зайвий раз нагадує про безальтернативність ганебних Мінських угод, які були підписані після Дебальцевого.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

Підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ВСУ відразу біля кількох населених пунктів.

В результаті бойового зіткнення сили ООС понесли втрати серед особового складу - 1 захисник загинув,  четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що дівчина загиблого на Донбасі бійця ВСУ приголомшила визнанням.