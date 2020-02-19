Путін перевернув ситуацію на Донбасі з ніг на голову

Кремль поставив перед собою мету приєднати ОРДЛО до України



Таку думку озвучив російський політолог Андрій Піонтковський, передає replyua.

Коментуючи останню спробу прориву бойовиків, він зазначив, що саме таким способом в Росії намагаються прискорити процес.

Також він підкреслив, що Зеленський поставив себе у незручне становище після того, як Андрій Єрмак 12 липня підписав протокол з Сурковим, де взято односторонні зобов'язання України.

«Ось Москва і вимагає якнайшвидшого виконання цих зобов'язань, насамперед, внесення в Конституцію формули Штайнмайера, проведення виборів на окупованих територіях. А щоб Зеленський швидше погоджувався, час від часу вони влаштовують обстріли, вбивають українських військових, захоплюють нових заручників», – стверджує експерт.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що дата 18 лютого для прориву російсько-окупаційними військами "Л/ДНР" була обрана не випадково.

За його словами, російська сторона зайвий раз нагадує про безальтернативність ганебних Мінських угод, які були підписані після Дебальцевого.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

Підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ВСУ відразу біля кількох населених пунктів.

В результаті бойового зіткнення сили ООС понесли втрати серед особового складу - 1 захисник загинув, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що дівчина загиблого на Донбасі бійця ВСУ приголомшила визнанням.