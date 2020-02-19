Наступ російських військ на Донбасі став реакцією окупантів на дії Володимира Зеленського

Про те, що означає різке загострення ситуації під Золотим, де окупанти атакували позиції ЗСУ 18 лютого в районі лінії поділу сил, розповів у коментарі «Інформатору» політолог Віктор Пещенко. Він звернув увагу на те, що президент України постійно наголошує, що хоче домогтися миру на Донбасі, при цьому роблячи акцент саме на переговорах. Однак, на думку Пащенка, російська сторона його зусилля поки оцінює скоріше негативно.

«Зеленський сьогодні, на мій погляд, занадто багато ставить на досягнення хоч якогось позитивного результату у мирних переговорах, де є протилежна сторона, про настрої і бажання якої ми до вчорашнього дня не могли здогадуватися. Але зараз ми їх реакцію на всі старання Зеленського виразно бачимо — вона однозначно негативна», - розповів експерт.

На його думку, президент став заручником своєї позиції і зараз не може дозволити собі жорстко відреагувати на дії російських військових.

«Пару тижнів тому у нього була досить дивна фраза, але багато говорить про те, що всупереч думку наших професійних служб, він все ж вважає, що Путін готовий до миру і налаштований на мир, і він бачить це в його очах. Коли Зеленський робить подібні заяви, то він ставить на кін свою репутацію», - підкреслив Пащенко.

Він також підкреслив, що не вірить в те, що таку масштабну операцію на Донбасі могли самостійно спланувати тільки представники незаконних збройних формувань «ЛНР» і «ДНР». За словами експерта, ініціатива виходила не від них, а від їх російських кураторів.

За словами Пащенка, зараз Зеленський опинився в більш слабкій позиції, адже по ньому загострення ситуації на Донбасі вдарить сильніше, ніж по Володимиру Путіну.

«І російська сторона цим активно користується, підкреслюючи, кому не вигідно чергове загострення ситуації. Тому, якщо ви більше зацікавлені, так більше і поступайтеся», - зазначив експерт.

За його словами, найближчим часом Росія буде продовжувати подібні провокації, так як тепер вони грають їй на руку.

Нагадаємо, Путін різко змінив тактику по Україні і пішов у наступ.

Як повідомляла Politeka, у Зеленського вразили заявою щодо Донбасу: «Треба ще розібратися, хто почав...».

Також Politeka писала, що стало відомо про новий наступ Путіна на Донбасі: «ЗСУ хочуть відкинути на...».