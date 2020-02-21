Нардеп Владислав Поляк «попався» у Верховній Раді одразу на декількох порушеннях – згідно з новим законом та за умови доведеної у суді вини, йому загрожує позбавлення мандата

Позафракційний нардеп Владислав Поляк був спійманий камерами журналістів на кнопкодавстві. Про це повідомляє « Чесно » 21 лютого. Саме Поляк став першим депутатом, який підпадає під дію нового закону про криміналізацію неособистого голосування. Тепер горе-нардепу загрожує відкрите кримінальне провадження і його наслідки, але про це пізніше.

Так мажоритарник із Закарпаття Поляк на пленарному засіданні Ради у п'ятницю «відзначився» неправомірними діями, при чому не раз – він неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до проекту закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Почалося все з того, що при електронній реєстрації на засідання 21 лютого він натиснув на кнопку на місці праворуч і вже після цього на своєму місці. Далі, на опублікованих порталом відео-доказах видно, як Поляк голосує на порожньому місці праворуч – це місце закріплене за депутатом групи «Довіра» Василем Петьовкою, а опісля – натискає на кнопку вже на своєму пульті. Це, нагадаємо, відбувалося під час голосування за поправку №1223 законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Крім того, Поляк тиснув не тільки на свій пульт при голосуванні за поправки №1420 (вищезгаданий законопроект). Депутат, і на відео і скринах це чітко видно, в першу чергу натиснув на кнопку на своєму пульті і опісля кнопкодавив на порожньому місці праворуч від нього. На табло загального голосування «результати бурхливої діяльності» народного обранця підтвердилися.

Як відомо, трохи менше місяця тому в Україні набув чинності закон №404-IX щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту.

При виявленому порушенні Генпрокурор повинен зареєструвати відповідне кримінальне провадження, а розслідувати правопорушення належить Державному бюро розслідувань. Нардепу Поляку загрожує суд і, якщо його вина буде доведена, йому «впаяють» відповідний штраф (від 51 до 85 тис. грн). Депутата можуть визнати винним у кнопкодавстві і, коли обвинувальний вирок вступить в силу, нардеп буде достроково позбавлений мандата згідно із статтею 81 КУ.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за «кнопкодавство».

Закон «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної ради України» передбачає введення кримінальної відповідальності для депутатів, які на засіданні Верховної Ради навмисне голосували за своїх колег.

Тепер порушникам загрожуватиме штраф у розмірі від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, що закон внесли в Раду в кінці вересня. У грудні депутати прийняли його у другому читанні.

Раніше ми писали і про те, що українські депутати ніяк не хочуть відмовитися від кнопкодавства, і вигадують для цього досить незвичайні способи.

Активісти громадського руху «Чесно» зауважили, що для голосування за свого колегу, народні обранці винайшли спеціальну конструкцію на висувному столику.

Конструкція впирається у відповідну кнопку на персональному пульті, а в момент голосування нардеп штовхає столик вперед, тим самим натискаючи кнопку за свого колегу. При цьому приводячи механізм у дію часом дуже оригінально.

Зазначимо, що такий спосіб кнопкодавства дозволиь уникнути звинувачень в неперсональному голосуванні, адже формально нардепне стосується руками пульта свого колеги, застосовуючи цей спосіб.

Таку проявили креативність нардепи від Опозиційної платформи – За життя Сергій Ларін і Віктор Чорний.

"На пленарному засіданні Верховної Ради 18 грудня Сергій Ларін застосував якийсь "кнопкодавитель", зроблений з трьох товстих книг і чогось схожого чи то на стоси паперу, чи то на папки. Для того, щоб натискання на кнопку за допомогою цього "винаходу" було непомітним, Ларін прилаштував над пультом для голосування листівки з написом російською мовою "Ми за мир", - розповіли активісти.

Нагадаємо, соратницю Тимошенко спіймали на гарячому прямо в Раді, ганебне відео: "Перетрудилась, бідолаха"

Як повідомляла Politeka, ветеран АТО розкрив деталі бійки з нардепом в центрі Києва.

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