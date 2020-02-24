Журналіст Андрій Пальчевський розповів про паніку, яка охопила Італію у зв'язку з коронавірусом

Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Фейсбук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця), повідомляє Politeka.

«Італійці ввели війська для того, щоб місцеві мешканці припинили спілкуватися один з одним і виїжджати за кордон через вірус. Зметені полиці. Я не панікер, я доросла людина, я відповідаю за свої слова. Які суворі заходи вживає Україна? Чи розуміє президент, в минулому артист комедійного жанру, яка загроза нависає над нами?», - зазначає Пальчевський.

Журналіст дивується, чому в Україні досі не закриті кордони, як це зробив Іран, Афганістан, Азербайджан.

«Чому Австрія закрила кордон з Італією. Я впевнений, що рейси з Італії приходять і будуть приходити як ні в чому не бувало, а якийсь Гончарук нам буде розповідати, що вжиті заходи», - заявив Пальчевський.

За його словами, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка знаходиться в самоізоляції в лікарні, її помічник, фельдшер за освітою Михайло Радуцький, навряд чи готові до спалаху коронавіруса в Україні.

«Чи готові вони до цього? Абсолютно ні. Чи готова Україна до того, що буде спалах? Вони, звичайно, виставлять нашого оптиміста-педіатра, який знає все на світі. Я поважаю його за те, що він мав сміливість сказати, що Зеленський не готовий і не виправдав надій. Але я не розумію, як можна було тиждень тому досить весело розповідати про те, що мине нас чаша сія. Де буде Комаровський, коли потрібна буде організація?», - запитує журналіст.

Пальчевський вважає, що порятунок українців тільки в їх руках.

«Час популізму, особливо медичного, проходить. Порятунок нас - у нас самих. Тому як можна більше контролю, як можна менше дітей у місцях скупчення людей. До церкви не ходимо (корейці всі захворіли у церкві) і слухаємо, що відбувається», - підкреслив Пальчевський.

[embed]https://www.facebook.com/a.palchevskyi/videos/504611677101141/?__xts__

Раніше ми писали, що Пальчевський розповів про карантин в Італії, де ще кілька днів тому все було «під контролем». Він розповів, що італійці залучають війська для контролю за людьми.

«Обмежений транспорт, закриті школи, скасовані футбольні матчі – такого не було, напевно, з часів підкорення Риму», – зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив правду про ситуацію з коронавірусом в світі і в Україні: "Дурні нехай сурмлять...".

А ще Politeka писала, що українці повстали проти Зеленського, Пальчевський видав сувору правду: "Настав момент...".

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