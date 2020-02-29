У центрі Москви проходить щорічний марш пам'яті російського опозиційного політика Бориса Нємцова, який був убитий в 2015 році

Як повідомляють численні Телеграм-канали і користувачі в Твіттері, на марш вийшли понад 20 тисяч осіб. Багато протестувальників тримають в руках плакати з політичними гаслами, портрети Нємцова та символіку різних громадських організацій і партій. Люди закликають посадити замовника вбивства Нємцова.

Відзначимо, що в цьому році марш відзначився досить гучними гаслами. Мітингувальники без страху кричать «Росія без Путіна» і «Путіна у відставку». Відповідні гасла присутні і на плакатах. Відзначається, що в колоні йдуть родичі й близькі українських політв'язнів, у тому числі кримських татар. Вони несуть в руках плакат «Україна – ми з тобою».

Марші пам'яті проходять по всій Росії. Правда, в більшості міст вони не такі численні, як у столиці. У багатьох містах мітингувальників затримують. Особливо там, де узгодити захід не вийшло. В соціальних мережах багато росіян традиційно засуджують марш.

Варто відзначити, що спроби влади зупинити марш або зробити його не таким численним, не увінчалися успіхом. Наприклад, в Санкт-Петербурзі керівникам освітніх установ наказали провести виховні бесіди з учнями з приводу участі у марші пам'яті. Крім цього, влада двічі відмовляли активістам у погодженні маршу.

Як відомо, Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року прямо в центрі Москви. У 2017 році п'ятьох чеченців визнали винними у скоєнні вбивства. За офіційною версією, Нємцова вбили на ґрунті релігійної ненависті, але близькі політика в цю версію не вірять.

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