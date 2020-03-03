Нове вторгнення в Україну Росія може здійснити з моря вже 2020 року

Таке попередження зробив експерт з морського права, представник "Морський експертної платформи" Богдан Устименко для видання Обозреватель.

Він зазначив, що Росія готує навчання в Чорному морі, куди збирається стягнути сотні військових кораблів.

"Росіяни будуть проводити стратегічні військові навчання "Кавказ-2020" у вересні 2020 року відповідно. Планується стягнути в Чорне море близько сотні військових кораблів, у тому числі десантних. Сценарій вторгнення в Одесу, Миколаїв і Херсон у вересні поточного року не виглядає казковим", - зазначив експерт.

Крім того, він заявив, що такі дані почали озвучувати розвідки, в тому числі іноземні та до них краще прислухатися, поки не стало пізно. Устименко додав, що саме сценарій нападу з моря, виглядає найбільш реалістично порівняно з іншими.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін використовує загострення конфлікту в Сирії для дестабілізації всього європейського співтовариства і отримання контролю над всією Україною.

Саме масовий вихід біженців з Сирії створив абсолютно новий образ Європи і змінив її політичний ландшафт. Досить просто дочекатися політичної кризи в Німеччині і формування уряду правих популістів в Італії. Адже після цього з санкціями проти РФ буде покінчено.

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