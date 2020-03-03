Новое вторжение в Украину Россия может осуществить с моря уже 2020 года

Такое предупреждение сделал эксперт по морскому праву, представитель "Морской экспертной платформы" Богдан Устименко для издания Обозреватель.

Он отметил, что Россия готовит учения в Черном море, куда собирается стянуть сотни военных кораблей.

"Россияне будут проводить стратегические военные учения "Кавказ-2020" в сентябре 2020 года соответственно. Планируется стянуть в Черное море около сотни военных кораблей, в том числе десантных. Сценарий вторжения в Одессу, Николаев и Херсон в сентябре текущего года не выглядит сказочным", - отметил эксперт.

Кроме того, он заявил, что такие данные начали озвучивать разведки, в том числе иностранные и к ним лучше прислушаться, пока не стало поздно. Устименко добавил, что именно сценарий нападения с моря, выглядит наиболее реалистично по сравнению с другими.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин использует обострение конфликта в Сирии для дестабилизации всего европейского сообщества и заполучения контроля над всей Украиной.

Именно массовый исход беженцев из Сирии создал совершенно новый образ Европы и изменил ее политический ландшафт. Достаточно просто дождаться политического кризиса в Германии и формирования правительства правых популистов в Италии. Ведь после этого с санкциями против РФ будет покончено.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

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