Український гарант Володимир Зеленський дав інтерв'ю, в якому висловився про Володимира Путіна

Як заявив глава країни, в Росії зміниться лідер, але яким буде новий - Зеленський припустити не може. Український президент повідомив, що відомо - всі тоталітарні режими закінчують однаково.

Журналісти "Guardian" висловили думку, що Путін ніколи не допустить того, щоб його хтось замінив, пише УНІАН. У відповідь український лідер заявив - не хоче, щоб де-небудь гинули люди.

"Ми повинні розуміти, що якщо хто-то затягує пружину, то в якийсь момент вона порветься", - додав Зеленський.

Крім того, український лідер зазначив, що час політичного аутсайдеру тільки починається, згадавши про Дональда Трампа.

За словами Зеленського, його політична кампанія може стати успішною в країнах, де люди хочуть свободи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкрив передбачувану дату своєї нової зустрічі з Володимиром Путіним в рамках «нормандського формату». Як повідомив український президент, саміт може відбутися вже в кінці квітня.

Втім, поки сторони продовжують погоджувати деталі.

Він додав, що вже 11 березня в Мінську пройде засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу, на якій обговорять новий обмін полоненими.

Раніше ми писали, що російський лідер Володимир Путін хоче, щоб українська політика стала більш передбачуваною. Так вважає економіст Валентин Землянський.

Росія і змушена проводити ту політику, якої дотримується кілька останніх років.

До того ж, Путіна сильно напружують натяки української влади на розміщення баз НАТО на території нашої країни.

І до тих пір, поки Київ точно не визначиться зі своєю стратегією, Росія не буде міняти тактику.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що восени місцеві вибори повинні відбутися, як на Донбасі, так і в Криму.

Глава держави підкреслив, що зараз метою Києва є проведення виборів на всій території України.

При цьому президент повідомив, що українська влада буде домовлятися з мирним населенням окупованих територій, але не з терористами.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і видав головну таємницю стосунків з Путіним.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив Путіна про наслідки атаки на Україну.

Також Politeka писала, що Путін прийшов в сказ через Зеленського: "Конфлікт триває".