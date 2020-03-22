Український журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський розповів, як зараз йдуть справи з коронавірусом в світі

Відповідне відео представник ЗМІ опублікував у своєму Facebook, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, за словами Пальчевського боротьба з коронавірусом на Сході йде успішно, на відміну від Заходу. Як зазначив телеведучий, найкращою країною по боротьбі з недугою стала Південна Корея. В останній країні були створені понад 600 пунктів забору матеріалу для досліджень.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявляв, що весь успіх у боротьбі з епідемією полягає саме в кількості тестів. Останні роблять, навіть не виходячи з авто, шляхом зіскрібка.

Пальчевський навів такі дані, щоб українці знали, що потрібно робити в нашій країні і що вимагати від влади.

Як зазначив Пальчевський, корейці зробили відповідні тести і зараз він працює над питанням, щоб їх завезти в Україну.

Крім того, журналіст наголосив, що про виробництво апаратів для штучної вентиляції легенів в Україні навіть не йде і мови. А для порівняння: в Італії активно створюють техніку.

"Якщо порівнювати східний досвід і досвід західний - треба сказати, що смертність від коронавірусу в Кореї всього лише 0,6%, на відміну від 5% на сьогоднішній момент", - підкреслив телеведучий.

В кінці Пальчевський запропонував українцям робити зауваження тим людям, які ходять без маски. Також журналіст зазначив, якщо коштів на маску немає, то можна зробити самим.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський впевнений, що влада приховує інформацію про реальну кількість хворих коронавірусом.

Як зазначив журналіст, йде компанія по дискредитації всіх тих, лабораторій, які виконують в приватному порядку тести на визначення.

До речі, він додав - українська влада бездіє і це може призвести до катастрофічних результатів, адже ситуація в Україні зараз така ж, як у Китаї.

На думку Пальчевського, українська влада в цей раз "не тільки нас пограбує, але і знищить".

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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