Народний депутат Олександр Дубінський назвав причину через яку міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вирішив піти у відставку

Як повідомляє Politeka.net, Дубінський на своєму Youtube-каналі прокоментував відставку Іллі Ємеця (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, Ілля Ємець вміє говорити довго і незрозуміло, за що в Міністерстві охорони здоров'я його називають "Леонідович Брежнєв", але от, як від менеджера від нього не було ніякої користі.

"Досвід хірурга у нього просто колосальний, він правда хірург - "золоті руки", але ніхто не вникав який він менеджер. А коли він прийшов, то думав, що міністр буде мати всякі плюшки, але виявилося, що все трохи підрізано. Зрозумівши, що зараз зіткнеться з пандемією коронавіруса і десятками, тисячами випадків хворих і смертей, він злиняв", - заявив Дубинський.

Крім того, нардеп заявив, що Ємець написав президенту України повідомлення про те, що у нього коронавірус. Саме це повинно було стати причиною відставки міністра.

"Ємець і написав президенту Зеленському, і прем'єру, що у нього коронавірус, а в якості доказу відправив всім фотографію тесту на коронавірус. Він був зіпсований, якщо той полежить на повітрі, то він окислюється і на ньому з'являються дві смужки, нібито тест позитивний. Під цю історію він хотів написати заяву: "У мене коронавірус, я буду лікуватися", - розповів Дубинський.

Він додав, що в Раді після такої заяви всі були налякані і побігли перевірятися на коронавірус. Тести показали, що ні в кого з них вірусу немає, тому відправили на повторну експертизу Ємця.

"У нього взяли зішкріб з носоглодки, який показав, що немає ніякого коронавіруса у міністра Ємця. Він спробував перевести все на жарт, але від нього вимагали написати заяву за власним, яка буде розглянута на найближчому зібранні Кабміну", - резюмував Дубинський.

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