Верховна Рада може провести позачергове засідання вже 26 березня

Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерело в «Слузі народу». Один із заступників голови фракції розповів, що нардепи можуть зустрітися в парламенті вже в цей четвер, проте все ще може змінитися.

«Остаточного рішення немає. В депутатських чатах переписуються, що швидше за все засідання відбудеться 26 березня», - повідомив він.

Інші джерела в партії відзначають, що, судячи з листування, засідання може зірватися через неявку багатьох депутатів. Про це самі народні обранці пишуть у своїх чатах.

«Багато говорять, що не приїдуть», - зізнаються джерела.

У свою чергу, українці відзначають, що якщо депутати все ж зберуться в Раді, вони ризикують заразитися коронавірусом.

«Після засідання ВР 26 числа хворих або підозрілих на захворювання нардепів ще додасться. І до бабці не ходи» «не хочете працювати, складайте мандат і мандуйте на всі чотири сторони. І звідки вони їхати збираються, вони ж говорили, що працюють в комітетах, чи то просто по вухах поїздили і вся робота, дармоїди», «Цікаво а чим депутати краще за інших, ну наприклад: військових, поліцейських, лікарів або ще кого-небудь?!!! А, зовсім забув - ВОНИ Ж БЛАКИТНИХ КРОВЕЙ! Значить знаходяться в особливій групі ризику», - обурюються люди.

Зазначимо, що Рада хоче проголосувати за закон, який дозволив би депутатам проводити засідання у форматі відеоконференції на час карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. У законопроекті пропонується наділити нардепів правом вирішувати нагальні питання, пов'язані з протидією коронавирусной хвороби COVID 19, на засіданнях онлайн протягом 60 днів. Передбачається, що депутати будуть голосувати по одному і з візуалізацією.

Також нагадаємо, що коронавірус вже добрався до Верховної Ради: діагноз офіційно підтверджено у двох нардепів, у тому числі і у Руслана Горбенка зі «Слуги народу».

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