Україна запропонувала Росії забезпечити перемир'я на Донбасі на період епідемії коронавіруса

Про це розповіла народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі ObozTV. За її словами, безпека на Донбасі все ще залишається на першому місці.

Верещук зазначила, що українська сторона звернулася до Росії через ОБСЄ з пропозицією повністю припинити вогонь на період пандемії COVID-19. Мова йде про «безумовне, повне і всеосяжне припинення вогню».

За словами нардепа, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав на час епідемії припинити конфлікти у всьому світі. Верещук впевнена, що перемир'я на Донбасі можливе.

«Були приклади, як в Лівії, коли насправді припинили вогонь. Були домовленості на період пандемії, цієї всесвітньої загрози життю і здоров'ю планети, зупинити вогонь», – пояснила вона.

Верещук додала, що на даний момент ніякої реакції з боку Росії на пропозицію України вона не бачила.

Тим часом, за останню добу збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Зазначимо, що через пандемію Україна тимчасово закрила пропуск людей і транспортних засобів через лінію розмежування. Керівництво самопроголошених республік заявило про готовність боротьби з коронавірусом, але при цьому заперечує наявність хворих в ОРДЛО. Низка українських ЗМІ повідомляє, що лікарні на окупованій території забиті хворими з тяжкими бронхітами та пневмонією.

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