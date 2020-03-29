В Україні "смотрящі" за медициною заходилися закривати лабораторії, щоб встановити монополію в ситуації з зараженими коронавірусом

Про це повідомив український журналіст Андрій Пальчевський у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Щоб приховати реальну кількість хворих COVID-19 і видавати інформацію з одного джерела, приватні лабораторії почали піддаватися перевіркам з боку ліцензійного відомства.

"Ви бачите, різко почала зростати кількість хворих, але це абсолютно не відповідає реальній картині. Між тим медична мафія закриває лабораторії. Для того, щоб мати можливість монопольно розповідати про те, скільки у нас хворих, вони вигадали історію, що "Євролаб" (основна київська лабораторія, оснащена ПЛР в період епідемії) нібито не доповіла про хворих. І надсилають тепер представників ліцензійного комітету, щоб позбавити їх ліцензії... Хочеться сказати, ні при Порошенкові, ні при Януковичі цього навіть уявити собі неможна було... Які 400 осіб хворих? Якщо ми знаємо, що у нас лікарів заражається по сто людей в день", - заявив Пальчевський.

Журналіст висловив намір попередити гаранта Володимира Зеленського про махінації у сфері охорони здоров'я.

"До речі, про лікарів. Хто їх забезпечив? Замість того, щоб "балачки" нам розповідати, і зробити те, що необхідно, а саме підготувати лікарів до боротьби, вони зараз будуть приховувати інформацію. Не вийде. Я дійду до президента Зеленського (правда, не знаю чи готовий він допомогти в цьому випадку), але президенту Зеленському точно, поки його не подолав коронавірус, треба оточити себе людьми, які можуть всю країну від цього коронавіруса захистити, а не тими, хто колись працював в приватних лавках і зараз метуть гроші безтендерно на народній біді".

наживаются на беде... медмафия ответит за все! наживаются на беде и брешут... брешут... медмафия ответит за все... Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 29. März 2020

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Зазначимо, станом на 10 годину 29 березня, в Україні зафіксовано 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.

Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив справжні масштаби катастрофи в Україні: "Шість тисяч хворих"