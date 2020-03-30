Нардепи затвердили законопроект, який регулює роботу банківської системи України

Про це пише Politeka.net.

За відповідне рішення проголосувало 267 народних депутатів, включаючи нардепів з опозиційних фракцій.

Верховна рада, порошенко, зеленський, геращенко, разумков, стефанчук

Варто відзначити, що заради утвердження так званого "антиколомойського" закону "слуги народу" вирішили співпрацювати зі своїми ідейними ворогами.

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А документ підтримали депутати від "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Голоси", групи "Довіри" і позафракційні.

Фракція "Батьківщина" у великій мірі голосувала проти законопроекту, а нардепи з ОПЗЖ втрималися.

У пояснювальній записці сказано, що цей документ встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень НБУ, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, нанесеного колишнім власникам банку в результаті виведення його з ринку. 

Також документом буде вдосконалений механізм створення "перехідного банку", щоб він міг розпочати своє функціонування практично миттєво.

Більш того, законопроект ускладнить можливі спроби олігарха Ігоря Коломойського повернути собі націоналізований в 2016 році ПриватБанк або отримати грошову компенсацію за нього.

Зазначимо, що соціальні мережі позитивно відреагували на цю новину і додали, що олігарха Ігоря Коломойського "зробили разом" Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Раніше ми повідомляли про те, що МВФ висунув Україні серйозні умови для виділення траншу в розмірі $10 млрд.

Як заявляла глава-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва, Україна повинна запустити ринок землі та затвердити "антиколомойский" закон, який не дозволить Ігорю Коломойському повернути собі націоналізований ПриватБанк.

Нагадаємо, Україна залишиться без грошей МВФ: подробиці суворого вердикту.

Як повідомляла Politeka, МВФ їде в Київ: до чого готуватися українцям, подробиці.

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