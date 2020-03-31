На сайті Верховної Ради опублікований поіменний результат голосування нардепів у ніч з 30 на 31 березня за закон про запуск ринку землі

Як передає Politeka.net, згідно з цими даними, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтримав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Нагадаємо, рішення про запуск ринку землі було прийнято 259 голосами.

Із зареєстрованих 315 нардепів, 24 парламентарія проголосували проти, 3 утрималися, 29 не голосували.

Загальна картина виглядає наступним чином:

- "Слуга народу" - за 206 (з 248);

- "Європейська солідарність" - за 23 (з 27);

- "Голос" - за 13 (з 20);

- "Опозиційна платформа - За життя" за 0 (з 44)

- ВО "Батьківщина" - за 0 (з 24)

- Депутатська група "За майбутнє" - за 0 (з 22)

- Депутатська група "Довіра" - за 12 (з 17)

- Позафракційні депутати - за 5 (з 21).

Передбачається, що ринок землі почне працювати з другого півріччя 2021 року.

У перші два роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. З 2023 обмеження складе до 10 тис. га в одні руки.

З 2021 до 2023 року право на купівлю землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення. у перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.

Питання надання права іноземцям купувати землю буде вирішуватися на референдумі.

Відзначимо, крім прийняття скандального закону про землю, депутати також вирішили питання з націоналізованими банками (прийняли так званий "антіколомойський закон"). Після цього українці заговорили про "ширку", мовляв, президент Володимир Зеленський пішов на угоду з попередником Петром Порошенком, щоб розорити олігарха Ігоря Коломойського.

Раніше ми повідомляли, Разумков коментував можливий розпуск Ради дев'ятого скликання в ефірі одного з українських телеканалів: "Я сьогодні не бачу ні юридичних, ні політичних підстав для розпуску ВР... Сказали, що парламент непримиренний, такий, який не може знайти спільну мову, але я абсолютно з цим не згоден. Парламент, коли хоче, працює досить ефективно".

Нагадаємо, присоромлений Разумков розповів «Слугам», що про них думають українці.

Як повідомляла Politeka, рейтинг Зеленського рекордно змінився, президент поплатився за свої помилки.

Також Politeka писала, що Разумков не витримав ганебних витівок Слуг народу і зчепився з Зеленським.