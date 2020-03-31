Президент Володимир Зеленський показав, що не здатний управляти державою і Україну чекає анархія

Як передає Politeka.net, такою думкою поділився політолог Сергій Таран в інтерв'ю на Ютуб-каналі "Стіна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



До такого висновку він прийшов, коли для боротьби з епідемією президент звернувся за допомогою до олігархів.

За його словами, Ігор Коломойський, якого пов'язували з Зеленським, по всій видимості не може надати ту підтримку, яка необхідна в умовах епідемії, а у президента немає чіткого антикризового плану ні протиепідеміологічного, ні економічного.



"Тому ми обговорюємо введення надзвичайного стану, який передбачає жорсткі заходи і комендантську годину. Але як це допоможе в боротьбі з епідемією? Стратегії щодо облаштування лікарень, закупівлю апаратів ШВЛ при цьому немає", - зазначив політолог.

Перестановки в уряді, ВП і зміну генпрокурора говорить про те, що у президента все ще немає команди і надійних кадрів, вважає політолог.

Раніше, Андрій Пальчевський розповів, що президент Володимир Зеленський може розглядати варіант запровадження в Україні воєнного стану.

За його словами, президент вже має диктаторські повноваження.

«Зараз у Зеленського насправді диктаторські повноваження. Ось Віктору Орбану в Угорщині дали диктаторські повноваження на час боротьби з коронавірусом. Як ви знаєте, в нашому парламенті ніхто це навіть не обговорював, тому що у нас такі повноваження у Зеленського давним-давно є. Два телефонних дзвінка - хочеш суддю поміняв, хочеш – керівника парламенту», - заявив журналіст.

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