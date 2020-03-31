Українська влада припустилася фатальної помилки, ввівши карантин для повернулися з-за кордону явно вибірково

Як передає Politeka, про це в програмі «Не Добрий вечір» заявив її ведучий Ігор Лесев (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Ось давайте розберемо ситуацію з прилетіла туристотой. Одні примчали з Балі, інші з В'єтнаму. В'єтнамські виявилися більш нахабними і просто прорвалися. Балійські більш скромні. Вони просто відмовилися виходити з літака. Моє ставлення до поведінки цих людей однозначне. Це тупі дегене**ти, які повстали проти теорії Дарвіна. Вони думають, що карантин – це добре, але тільки для когось іншого. І у нас таких людей мільйони, якщо не більшість», - зазначив він.

Уявити, стверджує Лесев, аналогічну ситуацію в тому ж Ізраїлі просто неможливо.

«От просто уявіть цю ж ситуацію в Ізраїлі. Там всі перебувають потрапляють на двотижневий карантин. Ви можете уявити гіпотетично, щоб там незгодні виривалися натовпом з аеропорту? Там таке можливо тільки при одній умові. Якщо главою Ізраїлю стане Володимир Зеленський. А якщо в кнесеті ще й з'явиться фракція «Слуга народу», тоді євреям точно кінець. Але з цією бідою живемо ми, а не вони», - підкреслив він.

При цьому Лесев стверджує, що в даному випадку питання виникають, в першу чергу, до правоохоронців.

«Поліція виконує розпорядження уряду. Сказали на обсервацію – значить показали на автобус і проконтролювали доставку. Хто проти – вломили. А той, хто образився, що тобі вломили – подавай в суд. Але спочатку, сука, 14 днів сидиш на карантині. А потім вже скаржся кому хочеш. Тому у мене питання не до тих дикунів, які тікають від карантину. У мене питання до ментів і в цілому, до влади. Навіщо ви взагалі потрібні, якщо ви не можете півтори сотні цивільних доставити з пункту А в пункт Б?», - уточнив він.

При цьому сам карантин, звичайно потрібен, стверджує провідний. Але не вибірковий, а залізний – для всіх, хто підпадає під певні пункти.

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