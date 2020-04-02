Обшуки у Андрія Пальчевського були інструментом психологічного тиску

Як повідомляє Politeka, таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив відомий український політолог і правозахисник Михайло Чаплига. Він прокоментував ситуацію з клінікою Eurolab, яку раніше влада звинуватили в нібито приховуванні позитивних тестів на «уханьський» вірус.

«Моє ставлення до обшуків знають давно: це спосіб психологічного тиску і приниження в руках диктатури», - заявив він.

Правозахисник зазначив, що в цій історії його найбільше хвилює питання захисту медичних даних українців.

«Базу даних МОЗа з вашими чутливими даними при Супрун і пізніше (не знаю як зараз) веде і володіє ГОшка )))) З чим всіх і вітаю. Ще в мою бутність в Офісі Омбудсмана ми неодноразово лаялися з Супрун і її "командою" щодо цього кричущого порушення святая святих...», - розповів Чаплига.

Він нагадав про те, що клієнти клінік повинні почувати себе захищеними. Крім того, правозахисник резонно зауважив, що звертаючись в приватну лікарню люди мають повне право не розкривати свої справжні імена.

Чаплига шкодує, що силові структури повернулися в часи Януковича, Порошенка і Кучми і стали інструментом не захисту державності, "а банальною гоп-конторою з кришування і боротьби з неугодними".

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