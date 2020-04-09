Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно пригрозив Україні

Так, він пригрозив знищенням державності України за чинення опору Росії.

Агресивні випади на адресу України головний блазень путінського режиму продемонстрував в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Крім того, він висловив упевненість у тому, що Києву нібито ніколи не вдасться перемогти Москву.

"Ще раз повторю: пошевелитися — втратите вашу державу. Так сказав президент Російської Федерації. А якщо ми, ми не пошевелемося — ми спокійно і впевнено дійдемо до поставлених завдань. Як було в нашій історії завжди. І запам'ятайте: Україна завжди перемагала, коли була в союзі з Москвою. І ніколи Україна не перемагала, коли намагалася протистояти Москві й бігала цілувала чужі хоругви!" — самовпевнено висловився Соловйов.