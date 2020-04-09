Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно пригрозив Україні
Так, він пригрозив знищенням державності України за чинення опору Росії.
Агресивні випади на адресу України головний блазень путінського режиму продемонстрував в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.
Крім того, він висловив упевненість у тому, що Києву нібито ніколи не вдасться перемогти Москву.
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"Ще раз повторю: пошевелитися — втратите вашу державу. Так сказав президент Російської Федерації. А якщо ми, ми не пошевелемося — ми спокійно і впевнено дійдемо до поставлених завдань. Як було в нашій історії завжди. І запам'ятайте: Україна завжди перемагала, коли була в союзі з Москвою. І ніколи Україна не перемагала, коли намагалася протистояти Москві й бігала цілувала чужі хоругви!" — самовпевнено висловився Соловйов.
Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Російська Федерація нібито може піти на масштабне збройне вторгнення.
Свою загрозливу промову головний блазень Кремля прикрасив пафосними оборотами про грозного російського ведмедя, який наводить страх на весь світ.
Він заявив, що однакова доля спіткала вже міжнародних терористів, які хотіли і вважали, що можуть "поставити Росію на коліна", але нібито зростаюча міць РФ не дала нікому цього зробити.
Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського