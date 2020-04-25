Україні можуть оголосити дипломатичну війну за умови, якщо Михайло Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні

Про це передає агентство Інтерфакс.

Як заявив посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, Михайло Саакашвілі визнаний винним і оголошений в міжнародний розшук.

Тому, як стверджує дипломат, призначення Саакашвілі в Кабмін буде розцінено Тбілісі як "недружній крок Києва".

"Ви знаєте, що Міхеїл Саакашвілі визнаний Грузинським державою, грузинським правосуддям винним і оголошений в міжнародний розшук. У свій час було звернення до української сторони про затримання і передачу Міхеїла Саакашвілі в Грузії, і були передані матеріали порушених кримінальних справ... Крім того, слід нагадати, що ця людина неодноразово закликав повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом. На тлі всього викладеного можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі, як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок", - заявив Шарашенідзе в коммментарии журналістам.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Грузія планує відкликати свого посла з України через можливе призначення Саакашвілі до Кабміну, передає УНІАН з посиланням на свої високопоставлені джерела.

За словами екс-глави Нацполіції Хатії Деканоїдзе, уряд Грузії практично вирішив оголосити дипломатичну війну Україні.

У той же час грузинські ЗМІ стверджують, що міністр закордонних справ Давид Залкаліани «був дуже засмучений» рішенням Зеленського.

На умови Грузії вже встигли відреагувати у Верховній Раді. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, демарш Тбілісі можна розцінювати як втручання в суверенітет України.

"Коли хтось, інша країна, будь-яка країна, велика чи маленька, буде нам казати: ми будемо відкликати посла або робити якийсь дипломатичний тиск просто з-за призначення будь-якої людини, громадянина України, в уряд, то це ми не будемо допускати. Я вважаю, що це політично взагалі неможливо, ми суверенна країна, треба поважати суверенітет інших країн. Ніхто не повинен робити який-небудь тиск на нашому суверенітету і призначень, які ми робимо", - заявив нардеп в ефірі телеканалу.

Українці гнівно відреагували на дипломатичний демарш Грузії і зазначили, що ніхто не має права вказувати Києву.

"Будемо слухняними? Що за маячня?", "Невже в Україні настільки хрінові справи, що крім Міхо і призначити кого?", "Всі забули, що Україна самостійна держава і ми самі можемо вирішити проблеми без чиїхось вказівок і порад", "Порох і до Грузії дістався", "Ще не вистачає зіпсувати відносини з Грузією. І заради кого? Нехай вже всі разом нападуть на нас і все буде чудово", "Лавров, Патрушев і Сурков - аплодують стоячи. Путін досить потирає руки", "Почекайте ,чому ви так боїтеся Міхо? Значить, знаєте ,що народ Грузії його підтримає?", "Якого дідька всі пхають свої носи,своїх проблем мало,задовбали", "Нехай йдуть на, він навів порядок там і багатьох пустив на дно от і зляться", - написали вони в комментариях.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

Як повідомляла Politeka, в Україні, на відміну від Грузії, поки не знали, що таке жити без світла – Саакашвілі про енергетичну кризу.

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