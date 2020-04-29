В Україні відкриють продовольчі ринки

Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну 29 квітня. На тлі протестів, які пройшли по всій Україні, а також під будівлею йряду, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що продовольчі і аграрні ринки будуть відкриті. Правда, з деякими умовами.

"Сьогодні ми відкриємо продовольчі і аграрні ринки, які зможуть працювати з обмеженнями", – заявив Шмигаль.

Варто відзначити, що першим ділом будуть відкриті 280 ринків, які підтвердили згоду працювати в умовах карантину, дотримуючись санітарних норм.

Інші торгові майданчики, які хочуть відкритися раніше закінчення всеукраїнського карантину, повинні будуть пройти перевірку та підтвердити, що можуть виконати умови. Під умовами мається на увазі масковий режим, вимірювання температури, а також наявність на входах і виходах антисептиків. На ринку не повинно бути багато покупців – по 10 кв. метрів на одну людину. Крім цього, кожні три години повинні дезінфікуватися поверхні.

У МОЗ і Мінекономіки розробили критерії, які дозволять продовольчим ринкам відновити свою роботу. Підставою для відкриття ринків буде рішення представників Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Саме вони вирішуватимуть, чи дотримується ринок вимог безпеки для нерозповсюдження вірусу

Зазначимо, що ринки вирішили відкрити через те, що по всій країні протестують фермери і аграрії, яким нікуди дівати свій урожай - він просто пропадає. Від роботи ринків залежать робочі місця тисяч українців.

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