Микола Азаров заявив, що Україна втратила незалежність через Угоду про Асоціацію з Євросоюзом

Як повідомила Politeka.net, про це колишній прем'єр-міністр України написав на своїй сторінці в Twitter.

Таким чином він прокоментував слова віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка, який заявив про необхідність переглянути умови Угоди. За словами чиновника, українців більше не влаштовують встановлені квоти.

Микола Азаров заявив, що документ став причиною подій на Майдані. Тепер же Україна не має права коригувати умови, а тому стала залежною від Заходу.

"Через 6 років після держперевороту прозвучало, що Угода про Асоціацію (з-за якого почався «майдан») треба переглядати. Україна, згідно з Угодою, не може змінити його умови самостійно. Тобто країна стала по суті колонією Заходу і втратила свою незалежність", - підсумував колишній прем'єр.

Користувачі соціальної мережі висміяли Миколи Азарова. Багато коментатори звернули увагу, що не можна порівнювати режим Януковича і спроби змінити Угоду зараз:

"Переглядати угоду про асоціацію будуть у бік збільшення квот на продукцію і товари з України. Тому що Україна може продавати в ЄС набагато більше товарів, ніж зараз. Але це ж погано, та Миколка? Краще коли був тільки один ринок РФ, де нам все забороняли, так?"; "Кіля, почнемо по порядку. Майдан почався не з-за відмови янука підписувати угоду з ЄС, а із за того, що беркутня побила дітей.Це на Росії таке можна. Друге - зараз через вірусу, в ЄС буде дефіцит продуктів, і ми повинні цим скористатися - збільшити квоти"; "Кіля не заздри"; "Кіля, закусывай хоч іноді, старпер хренов!"; "Мені просто цікаво, пан Микола, це ви щиро, від душі пишете або за гроші та інші "печеньки"? Тому що безкоштовно таке писати...це ви мене вибачте"; "у кілі весняне загострення".

Нагадаємо, Азарова висміяли за вітання господаря Кремля: «Ось що старість робить».

Як повідомляла Politeka, Азаров пішов проти пропаганди Кремля і здивував словами про Україну: «Абсолютне зло».

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