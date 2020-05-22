Визначилися головні претенденти на перемогу на вибори мера Києва

Як показали результати соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ", найбільше шансів має журналіст Андрій Пальчевський та чинний градоначальник Віталій Кличко, повідомляє Politeka.net.

Дослідження проводилося в Києві з 13 по 17 травня 2020 року. Його результати оприлюднили у прямому ефірі.

Виявилося, що за чинного мера Києва Віталія Кличка готові віддати свої голоси 19,1% (серед тих, хто визначився, 23,9%); за журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського - 18,1% (серед тих, хто визначився - 22,6%).

З урахуванням інших ймовірних кандидатів ситуація наступна:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

Експерти проаналізували результати соціологічного дослідження, і прийшли до певних висновків.

"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрія Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів з 13% до 18%. Тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такий заочній боротьбі", - зазначив експерт Юрій Лагутов.

Інший аналітик Микола Спірідонов, у свою чергу, пояснив феномен різкого падіння рейтингу Кличка.

"Рейтинг Кличка (впав - ред.) - досить прогнозовано. Його рейтинг почав падати, рівень довіри до нього... Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - заявив він.

Аналітик не виключає також, що зниження рейтингу Кличка може бути пов'язано зі спробою мера Києва піаритися з щоденними брифінги.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив, не проводить брифінги. Навпаки, створює імідж людини більш позитивного, поінформованого в питаннях медицини", - підкреслив Спиридонов.

Також наголошується, що обвал рейтингу партії «Слуга народу» негативно позначилося на рейтингах потенційних кандидатів від президентської партії. Згідно з результатами дослідження, тепер Олександр Ткаченко та Микола Тищенко не потрапляють навіть в п'ятірку лідерів у боротьбі за крісло столичного мера.

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського з-за слів про другий термін: «Швидко прийшов апетит під час їжі».

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