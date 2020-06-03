«Будапештский формат» переговоров по Донбассу не будет способствовать продвижению сторон в сторону достижения мира на востоке Украины

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Ранее первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников настаивал на том, что для восстановления территориальной целостности и обеспечения гарантий независимости Украины необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму 1994 года и начать проведение соответствующих консультаций без участия Российской Федерации.

«Господин Резников рассказывает очередные сказки: давайте договариваться, мы будем вести переговоры с кандидатами из США, которые входили в договоренности по подписанию Будапештского меморандума… Какая разница ‒ договариваться с США, Британией, или договариваться с переселенцами, или договариваться с теми людьми, которые могут, с их точки зрения, представлять Донбасс, но живут сегодня в Киеве?» – недоумевает Медведчук.

Народный депутат убежден, что ни США, ни Великобритания не могут прекратить обстрелы на Донбассе и вернуть Донбасс в состав Украины.

«Кто решит проблему на Донбассе? Кто будет принимать решения, которые могут повлечь мир? Кто может сделать так, чтобы прекратились обстрелы и прекратился огонь с той стороны? Кто может сделать так, чтобы выполнить Минские соглашения и Донбасс смог вернуться в Украину, а Украина на Донбасс? Естественно, что ни Британия, ни США этого сделать не могут. Да, они могут оказывать влияние. Но если речь идет о влиянии на Россию, то на Россию оказывают влияние уже много лет, пока результата мы не видим. Более того, мы знаем отношение России к подобному влиянию. Но в вопросах мира мы не продвинемся ни на йоту», – объяснил свою точку зрения Виктор Медведчук.