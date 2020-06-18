Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа жорстко висловився про бажання Святослава Вакарчука скласти депутатський мандат

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в інтерв'ю журналістам PavlovskyNews.



Нардеп попередив свого колегу про те, що йому не вдасться "вийти сухим з води".



"Вакарчук обдурив народ, увійшов до парламенту, привів аферистів, які сьогодні діють в інтересах групи Сороса і несуть загрозу українській державі. І сьогодні він хоче вийти сухим з води. Ні, Слава, не вийде! Час співати на корпоративах закінчилося. Будеш ти у нас співати скоро на тюремні параші!", - впевнений Ківа.

Варто нагадати, що народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень, але 18 червня депутати не прийняли його "відставку" - тільки 175 народних депутатів підтримали його ініціативу.

Раніше, шоумен і продюсер Андрій Данилко висловився про політичну кар'єру Святослава Вакарчука.

Ще в 2018 році артист попереджав майбутнього депутата про неправильне рішення зайнятися політикою.

"Слав, прости мене, будь ласка, але… Співай, пиши пісні, ти талановита людина. Коли Я дивлюся, то соромлюся з-за того, що… Блін, у тебе така репутація не треба псувати… її історією… Я ще розумію, коли на вибори йде Сердючка. Це хоча б прикольно", – зазначив співак.

Нагадаємо, що трагедія у Вакарчука: в "Голосі" зізналися, куди зник нардеп, "весь тиждень...".

Як повідомляла Politeka, розкрилися справжні масштаби багатств нардепа-мільйонера Вакарчука: "Я знав, куди йду".

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