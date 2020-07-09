Стало відомо, куди глава держави Володимир Зеленський "втік" разом зі своєю родиною

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Радіо Свобода.

За інформацією журналістів, президент раптово вирішив переїхати на державну дачу, яка розташована в Конча-Заспі. Хоча раніше він сам казав, що в цій резиденції повинні проводитися екскурсії.

Журналістам вдалося з'ясувати, що Володимир Зеленський продав свій приватний будинок і переїхав на держдачу разом з сім'єю.

Більш того, знімальна група не один раз фіксувала, як президентський кортеж та автомобіль його сім'ї залишав територію державної дачі.

Варто додати, що раніше в цій резиденції жив Віктор Ющенко, і її планували виставити на продаж. Але після приходу Володимира Зеленського там почали робити ремонт.

Пізніше з'явилася офіційна інформація від Офісу президента України.

У прес-службі ОПУ підтвердили, що Володимир Зеленський продав будинок на Київщині разом із земельною ділянкою, і переїхав у державну резиденцію.

«..Глава держави в липні 2020 року продав будинок в с. Іванковичі в Київській області...Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020 року. Президент України з сім'єю тимчасово проживатиме в державній резиденції «Конча-Заспа», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, як Зеленський з грошима в руках похвалився досягненням.

Президент України влаштував собі екскурсію на Волині і виконав мрію в Луцьку. Глава держави опублікував фотографію на тлі однієї з головних пам'ятки міста - вона зображена на одній з гривневих купюр.

"Схоже? Позаду мене - в'їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії і волинських легенд", - похвалився він.

Але така публікація лише розлютила українців, які зазначили, що у президента є інші важливі справи, ніж прогулянки по замках.

Нагадаємо, українка розчарувалася в "несправжньому" Зеленському: "Ви нас просто добиваєте".

Як повідомляла Politeka, Зеленський порушив закон, з'явилося зізнання президента: «сума в 50 прожиткових мінімумів».

Також Politeka писала, що експерт розповів, за яких умов "скинуть" Зеленського