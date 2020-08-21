Син президента України Володимира Зеленського Кирило перехворів " китайським вірусом"

Як передає Politeka.net, про це розповів сам глава держави під час візиту в Миколаївську область 21 серпня.

"Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. Якщо діти переносять це як діти - більш-менш нормально, тільки температура, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Повірте нашій родині: ніхто нічого не боїться, поки хтось не захворіє в сім'ї. Хвороба виснажує повністю, за три тижні. На початку другого тижня у людей відчуття, що вони вмирають, це дуже погано", – розповів Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що 12 червня стало відомо, що у Олени Зеленської лабораторно підтвердили вірус.

Вона сама повідомила, що відчуває себе добре і знаходиться на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім'ї. Пізніше першу леді госпіталізували, а 3 червня вона виписалася з лікарні.

Нагадаємо, що за останню добу з'явилося 2106 нових заражалися. За весь час епідемії в Україні зафіксували 100 643 хворих, 2207 померлих і 51 078 одужали.

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