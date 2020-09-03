Депутати Гео Лерос і Микола Тищенко влаштували перепалку в прямому ефірі



Як передає Politeka.net, зав'язався під час передачі телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Ведучись попросив Миколу Тищенка прокоментувати висловлювання Гео Лероса про президента.

"Зрада. По іншому це назвати неможливо. Людина прийшла не на обіцянку, щоб зробити Україну кращою, але перетворюється на зрадника, який розгойдує човен зсередини", - зазначив Тищенко.

Лерос тут же відповів своєму співрозмовнику:

"Ці люди прийшли, щоб грабувати. Підхід деяких слуг народу полягає в тому, що ти повинен мовчати, а якщо ти їм псуєш малину, і реєструєш кримінальні справи проти них, то ти автоматично стаєш ворогом. Коля, ти ж клявся не Зеленському, а перед народом, Ти давав обіцянки перед громадянами України. Ти не зобов'язаний перед Єрмаком, перед Зеленським. Ти несеш відповідальність за всіх громадян України", - парирував нардеп.

У свою чергу Тищенко звинуватив свого співрозмовника в самопіарі

"Я не хотів би переходити на особистості, але Гео, на відміну від мене, прийшов в команду за списком і йому не дуже просто говорити з такою людиною як я - мажоритарником, який довів своє знаходження в команді. Він прийшов" на подушці " президента і на очікуваннях суспільства. І замість того, щоб грати в команді, він переходить на особистості", - заявив Микола.

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