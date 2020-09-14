Ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін розповів про те, чого українці потребують від влади в сьогоднішній критичній ситуації

14 вересня під стінами Верховної Ради відбулася масштабна акція "Правди не сховаєш". Вона пройшла напередодні погоджувальної сесії парламенту. Активісти намагалися домогтися від депутатів вирішення тих проблем, які сьогодні руйнують нашу державу.

Ветеран полку "Азов", екскомандир роти "Схід", керівник київського осередку партії "Національний Корпус" Сергій Тамарін також був присутній на акції.

Сергій глибоко переконаний, що сьогодні в країні накопичилася критична кількість проблем, пов'язаних з діяльністю або бездіяльністю влади, які треба терміново вирішувати - про це він розповів у коментарі для Politeka.net.

"Ми маємо багато політичних в'язнів: у справі Шеремета, харківські робінгуди. Ми маємо переслідування патріотів - на мене і двох моїх побратимів відкрили кримінальну справу за те, що я прийшов до Сивохи на його презентацію "Платформи миру" і висловив своє невдоволення. Ми маємо "перемир'я", яке і не є перемир'ям: наказ не фіксувати обстріли окупанта, якщо не було поранених або вбитих, є злочинним, рівно як спроба провести спільну інспекцію з окупантами. Зрештою, ми маємо державну зраду на найвищому рівні - я говорю про справу "вагнерівців" - наймасштабнішу міжнародну операцію СБУ, яку злили високопоставлені чиновники з Офісу президента", - нагадав Тамарін.

Він підкреслив, що вимоги людей повинні бути почуті владою.

"Це - дуже критичні проблеми, і поки ми ще можемо, ми намагаємося вирішити їх мирним, спокійним шляхом, намагаємося йти з владою на діалог, хоча давно зрозуміло, що говорити влада не збирається. Сьогодні на знак протесту проти тотальної бездіяльності влади ми знову вимагаємо справедливості. Побачимо, чи будуть наші вимоги почуті", - заявив ветеран"Азова".

Сергій Тамарін зазначає: нинішня критична ситуація вимагає критичних дій і на жаль, це остання можливість для преЗЕдента відкинути рейтинги, і почати займатися реальною політикою:

"Ми довго чекали трохи більше року. Весь цей час по Україні раз по раз проходили багатотисячні акції. Ми намагалися попередити владу: зупиніться, бо буде гірше! Але Зе-команда тільки продовжувала поступовий рух у бік здачі національних інтересів. Вони вже перетнули всі червоні лінії, які тільки можна уявити. Хіба що ще не повністю реалізували план Штайнмаєра або не відкрили воду в Крим - але такий сценарій теж вірогідний. Тому сьогодні вимога створення ТСК і імпічменту президента - це не наша особиста примха. Це потреба захисту національних інтересів", - заявив ветеран.

Також Сергій запевнив, акції протесту триватимуть і що активісти не обмежаться тільки цим. На його думку, сьогодні існує реальна можливість об'єднання всіх патріотичних сил у боротьбі проти спільного ворога.

"Якщо ви мене запитаєте - так, я вірю, є дещо спільне - це вільна Велика Україна. І поки ми не вбили ведмедя, рано ділити його шкуру. Тому кожен день я роблю кроки назустріч тим, з ким раніше ми могли ворогувати на одному електоральному полі. Сподіваюся, в майбутньому це дасть свої результати", - підсумував Тамарін.

Нагадавши, марш Захисників України об'єднав понад 70 тисяч осіб.

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