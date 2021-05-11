Політичний експерт Тарас Чорновіл розповів, що він пішов з партії “Наша Україна”, оскільки в ній виявилося все не так, як було на фасаді. Зокрема, слова не відповідали ділу.

Про це він сказав в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською.

Тарас Чорновіл відмітив, що він був членом політичної партії “Наша Україна”, але пішов з неї, оскільки його очікування не виправдалися.

“Тому що в партії “Наша Україна” виявилося все не так, як на фасаді. Я туди прийшов з певними, трішки завищеними надіями. Не треба завищені надії для себе будувати. Що було не так? В першу чергу, любі друзі, я вам нагадаю - Жванія, пригадуєте такого? От слово “барига” ідеально підходить. Це є найближчі соратники Віктора Ющенка. Пригадуєте Черновецького? Це один із найближчих соратників Віктора Ющенка”, - сказав Чорновіл.

За його словами, перший розлом у нього з “Нашою Україною” відбувся, коли президент Віктор Ющенко доґвалтовував фракцію і вимагав від неї зібрати голоси за призначення Леоніда Черновецького омбудсменом.

“От з того в мене почався конфлікт. А потім були іще інші речі, а потім - особиста ситуація з Віктором Ющенком по двох питаннях - одна по моєму батьку, тому що я дійсно дізнався, що Ющенко мав певну причетність до переслідування і цькування мого батька, і, як виявляється - його вбивства. Просто він не зрозумів, що він мав до того відношення. Він в тому реально не винен був. А другий момент - це чисто невідповідність слів ділам”, - додав Тарас Чорновіл.

Він зазначив, що коли були великі страйки вчителів - Віктор Ющенко пообіцяв їм, що буде виконано закон про освіту та їм нададуть пільги. Однак, коли Тарас Чорновіл розробив відповідний законопроєкт, то у фракції заявили, що не голосуватимуть за нього, оскільки це затягне Україну у борги, а вчителі і так проголосують за Віктора Ющенка на виборах.

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