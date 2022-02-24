Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українського народу і до західних лідерів, пише Politeka.net. За словами українського гаранта, через своє вторгнення в іншу країну РФ перетворюється в "ДНР", так як вже почав падати залізна завіса.

За словами президента українські воїни зупинили атаки ворога. На Донбасі ЗСУ працюють на відмінно, але найпроблемніша ситуація на півдні. Зараз українські військові відбивають атаку під Херсоном, агресор намагається просунутися в бік Мелітополя, на північній частині країни-ворог повільно рухається, але там є кому його утримувати.

У Гостомелі військові отримали наказ на знищення десанту.

За словами Зеленського, є втрати з українського боку, а російські військові потрапили в полон. Зараз лікарі надають допомогу тим, хто здався в полон.

Знищено багато Російської авіа і броньованої техніки.

Зеленський повідомив, що бачить висловлювання росіян проти війни в Україні, але навряд чи це бачить їхня влада. Президент закликав виходити на площі і заявляти відкрито про незгоду.

"Я б дуже хотів, щоб ви висловлювалися на Красній площі, або десь ще на вулицях вашої столиці в Москві, Петербурзі і в інших містах Росії, не тільки в Instagram-це дуже важливо", - заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна буде і далі відстоювати свої кордони і боротися за свободу.

Також Зеленський закликав допомагати медиками в якості донорів і волонтерам, а також вставати до лав тероборони.

Президент звернувся до міжнародних лідерів:"якщо ви нам сьогодні не допоможете, війна завтра постукає до вас".

Нагадавши, Росія атакує Чорнобильську АЕС

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