Російський олігарх Роман Абрамович заявив про продаж свого футбольного клубу "Челсі", повідомивши, куди хоче витратити гроші після угоди.

Роман Абрамович заявив на сайті футбольного клубу про його продаж, пише Politeka.net.

"Я завжди приймав рішення, виходячи з інтересів клубу. Тому в поточній ситуації я прийняв рішення продати Клуб, бо вважаю, що це в інтересах клубу, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів клубу", - йдеться в заяві.

За словами Абрамовича, футбольний клуб для нього пристрасть, і ніколи не був бізнесом. Також олігарх зізнався, що хоче витратити виручені гроші на благодійність.

"Я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть пожертвувані всі чисті доходи від продажу. Фонд працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні. Це включає в себе надання критично важливих засобів для задоволення невідкладних потреб жертв, а також підтримку довгострокової роботи з відновлення", - повідомив Роман Абрамович.

Видання The Telegraph повідомляє, що олігарх хотів би отримати близько 4 млрд фунтів стерлінгів, однак, найімовірніше, отримає приблизно 2 млрд фунтів.

В Blick написали, що клуб хоче купити Швейцарський мільярдер Хансйорг Вісс і ще три людини.

За словами Вісса, Абрамович - один з найближчих радників і друзів Путіна. Зараз і він, і інші олігархи в паніці, і намагаються продати нерухомість, і не тільки.

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