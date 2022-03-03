Президент України Володимир Зеленський у своєму новому зверненні закликав росіян вчити слова "репарація" і "контрибуція", адже РФ повинна відповісти за свої дії.

Володимир Зеленський у новому зверненні повідомив, що Україна відновить кожен зруйнований Росією будинок, вулицю і місто, пише Politeka.net. Українці стійко утримують оборону в містах, а захисники і мирні жителі стійко переносять бомбардування.

Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові - одна з найдавніших православних пам'яток міста, яка зараз служить укриттям для городян.

"Собор ми відновимо, щоб ніякого сліду війни там не залишилося. І навіть якщо ви зруйнуєте всі наші собори і церкви – ви не зруйнуєте нашу щиру віру. Віри в Бога. Віри в Україну. Віри в людей", - заявив Зеленський.

За словами президента Україна відновить кожні будинок, вулицю і місто. Зеленський порадив росіянам вчити слова "репарація" і "контрибуція".

"Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. В повному обсязі. А загиблих - не забудемо. Ми - разом з Богом", - заявив Зеленський.

Зазначимо, репарація - це відшкодування за завдані війною збитки, яку держава-агресор виплачує на користь країни-переможниці.

Контрибуція - це грошовий внесок, що накладається переможцем на переможеного.

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