Президент України Володимир Зеленський на 14-й день війни з Росією звернувся до українців з важливими словами.

Нове відеозвернення глави держави з'явилося в його офіційному Телеграм-каналі. У ньому Зеленський зазначив, що Росія вже перекинула в Україну майже всі свої сили, однак і масштаб української відповіді був максимальним.

Президент підкреслив, що рішучість і сила українців надихнула і вразила весь світ.

Зеленський нагадав усім українцям, що ворог може зруйнувати наші будинки та інфраструктуру, але ніколи не добереться до нашого серця і нашої душі.

"Наші військові, наші тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої військової техніки за рахунок трофеїв, які взяли на поле бою. Танки ворога, бронемашини, боєприпаси тепер працюватимуть на нашу оборону", - розповів президент.

Зеленський також в черговий раз звернувся до західних партнерів із закликом закрити небо над Україною і передати нашій країні озброєння. Він нагадав про те, що мова йде про життя людей.

У своєму зверненні президент також звернувся до російських військових і підкреслив, що Україна не планує здаватися.

"Майже два тижні нашого опору показали вам, що ми не здамося. Що ми будемо воювати, поки не повернемо свою землю і поки не відповімо сповна за всіх наших убитих людей. За вбитих дітей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про новий план заходу щодо України.

Як повідомляла Politeka, Зеленський повідомив, скільки РФ втратила авіації в Україні за 13 днів.

Також Politeka писала, що Зеленський чітко висловився про переговори з Путіним і вступ до НАТО.